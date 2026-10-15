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Nam bộ tiếp tục mưa dông vào chiều tối

MINH KHANG, AN KIÊN, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia
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(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, ngày 15/10, Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Hà Nội và phần lớn Bắc bộ duy trì hình thái ngày nắng hanh khô, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-34 độ C.

Theo các chuyên gia khí tượng, hôm nay, khu vực Nam bộ có mưa rào và dông trên diện hẹp, không đồng đều. Về chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, cao nhất có nơi trên 34 độ C.

Tại TP. Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Người dân lưu ý khả năng mưa xuất hiện vào cuối buổi chiều, thời điểm tan tầm, có nhiều người di chuyển trên đường. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật.

Từ ngày 16 đến 24/10, Nam bộ và Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào, dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Hà Nội, ngày 15/10 có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ban ngày trời nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Buổi sáng trời mát đến se lạnh. Đến ngày 15/10, Hà Nội đã có hơn một tuần không mưa, hình thái chủ đạo là nắng hanh khô, độ ẩm không khí giảm nhẹ.

Trong ngày 15/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Theo dự báo, khu vực TP. Đà Nẵng và phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ có mưa rào, dông rải rác từ 17 đến 22/10. Riêng ngày 20 đến 22/10, cục bộ có nơi mưa to.

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