MMA TP. Hồ Chí Minh hướng đến phát triển chuyên nghiệp

Với chủ đề MMA TP. Hồ Chí Minh hướng đến phát triển chuyên nghiệp, chương trình có sự dẫn dắt của BTV Tường Vân.

Talkshow có sự tham gia của Huấn luyện viên Vũ Đình Tiến, vận động viên Lưu Đức Mạnh và Trưởng bộ môn Giáp Trung Thang.

Các khách mời sẽ cùng trao đổi về cơ hội phát triển MMA Việt Nam, nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng phong trào theo hướng chuyên nghiệp. Qua đó, chương trình góp phần làm rõ những định hướng để MMA phát triển vững chắc trong thời gian tới.

"Thể thao là cuộc sống" được truyền hình trực tiếp lúc 12g30 ngày 27/10 trên HTV Thể thao, đồng thời livestream trên YouTube và fanpage HTV Thể thao.