Mất kết nối gia đình: Vết nứt tâm lý và hành trình chữa lành cho con trẻ

Sự khác biệt về tư duy và hệ giá trị đang đẩy nhiều mái ấm vào tình trạng đứt gãy giao tiếp. Theo tạp chí TIME, tỷ lệ người con trưởng thành chọn sống xa cách hoặc cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cha mẹ đang ở mức cao kỷ lục. Do đó, nhận diện căn nguyên tâm lý và thiết lập lưới lắng nghe đa tầng từ gia đình đến nhà trường là giải pháp cấp thiết.





Tại Việt Nam, cụm từ "Con ghét bố mẹ" thu hút gần 400.000 thành viên trên mạng xã hội. Trên thế giới, các từ khóa như "toxic parents" hay "no contact" cũng hình thành nên những cộng đồng trực tuyến lớn. Riêng nhóm "Raised by Narcissists" trên Reddit đã vượt mốc 1 triệu thành viên từ tháng 2/2025.

Các hội nhóm mang tên "Con ghét bố mẹ" trên mạng xã hội thu hút gần 400.000 thành viên tại Việt Nam

Nguồn cơn rạn nứt bắt đầu từ sự kiểm soát gắt gao và thói quen so sánh điểm số nhân danh tình thương. Khi con mệt mỏi, người lớn thường gạt đi thay vì lắng nghe. Dù học tập căng thẳng từ sáng đến tối muộn, nhiều em vẫn bị trách mắng nặng nề hoặc quy chụp là "hư, ngang bướng" khi kết quả không như ý. Hệ quả là trẻ cảm thấy thừa thãi, thu mình và không muốn trò chuyện vì thấy hai thế hệ không có tiếng nói chung,,.

Khi khoảng cách thế hệ hóa thành giông bão: Những ranh giới bị xâm phạm lặng thầm

TS. Lê Thị Linh Trang cho biết trẻ tìm đến mạng xã hội vì thiếu không gian giãi bày an toàn tại nhà, sợ bị cha mẹ phán xét hoặc đem chuyện riêng kể cho họ hàng. Cơ chế ẩn danh và sự vỗ về từ đám đông tạo cảm giác được đồng cảm tức thời. Tuy nhiên, cảm xúc tiêu cực dễ bị lây lan, biến các hội nhóm thành nơi kích động thù ghét hoặc bỏ nhà đi.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Giáo dục Rachel Glik nhận định thế hệ trẻ đề cao ranh giới cá nhân và không còn chấp nhận việc cha mẹ can thiệp quá sâu hay liên tục chỉ trích các lựa chọn riêng của con cái.

Khảo sát trên 409 học sinh từ 12 đến 18 tuổi tại TP. Hồ Chí Minh chỉ ra 38,5% vượt ngưỡng bất ổn tâm thần, 37% căng thẳng mệt mỏi và 34,6% suy giảm niềm tin vào bản thân. Đặc biệt, có đến 74,6% học sinh chưa từng chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ tâm lý khi gặp khủng hoảng.

Số liệu khảo sát cho thấy mất kết nối gia đình tác động lớn đến học sinh TP. Hồ Chí Minh

Số liệu khảo sát cho thấy mất kết nối gia đình tác động lớn đến học sinh TP. Hồ Chí Minh

Khi đối diện tổn thương, phần lớn học sinh chọn im lặng chịu đựng. Các em tự nhốt mình trong phòng, viết nhật ký rồi vò nát, tâm sự với bạn bè hoặc tìm đến ChatGPT vì thấy mở lòng với phụ huynh là vô ích,.

TS. Lê Thị Linh Trang cảnh báo nhiều học sinh bề ngoài ngoan ngoãn nhưng bên trong lại chịu khủng hoảng nặng nề do bị đe dọa hoặc kỳ thị giới tính, dẫn đến ý định tự làm đau bản thân hoặc tự tử trong sự ân hận muộn màng của người lớn.

Để tháo gỡ nút thắt mất kết nối gia đình, TS. Lê Thị Linh Trang khuyến nghị phụ huynh áp dụng quy tắc "3 lớp câu hỏi" để kiểm soát cơn nóng giận: xác định mục đích hành động, dự đoán phản ứng của con và chuẩn bị cách giải quyết tiếp theo. Quá trình này giúp người lớn làm dịu cảm xúc, chuyển từ trừng phạt sang hòa giải.

Phụ huynh cũng cần từ bỏ tư duy "đưa con đi trị" một chiều mà từ chối thay đổi bản thân.

Ở chiều ngược lại, người trẻ cần chủ động xem mình là "đối tác" của cha mẹ, biết lựa lời khéo léo để trình bày mong muốn thay vì kỳ vọng một chiều,. Khi gặp vướng mắc, các em nên tìm đến thầy cô hoặc chuyên gia thay vì đăng tải bức xúc lên mạng.

Song song đó, trường học đóng vai trò điểm tựa quan trọng. Khảo sát 700 học sinh THPT tại TP. Hồ Chí Minh cho thấy yếu tố quyết định để trẻ mở lòng là sự thân tình, cảm giác yêu quý và tin tưởng thay vì bằng cấp. Các trường đã đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề, duy trì phòng tư vấn tâm lý và trang web hỏi đáp ẩn danh.

Trả lại nghĩa tình cho hai tiếng "chữ Hiếu": Để gia đình thực sự là chốn trở về

Phân tích câu ca dao "Công cha như núi Thái Sơn...", ThS. Nguyễn Thùy Liên chỉ rõ chữ Hiếu mang tính hai chiều, là hệ quả tự nhiên của lòng biết ơn khi đứa trẻ đón nhận tình yêu thương bao la và phù hợp nhu cầu từ cha mẹ,.

Câu ca dao quen thuộc về công ơn sinh thành, làm nổi bật góc nhìn mới về tính hai chiều của "chữ Hiếu" trong văn hóa gia đình hiện đại

Thấm nhuần quan niệm "nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình", nhiều bậc phụ huynh đã chủ động soi chiếu bản thân, buông bỏ kiểm soát độc đoán để con được sống thật với chính mình. Cha mẹ học cách lắng nghe không phán xét, luân phiên làm cầu nối hòa giải và duy trì trò chuyện mỗi tối trước khi ngủ,. Nhờ những nỗ lực hàn gắn đó, ngôi nhà dần trở thành chốn bình yên thực sự để người trẻ thoải mái trải lòng và trực tiếp nói lời yêu thương với đấng sinh thành.

Những nỗ lực thấu hiểu và sẻ chia giúp ngôi nhà thực sự trở thành chốn bình yên để người trẻ thoải mái trải lòng và nói lời yêu thương với đấng sinh thành



