Hàng Việt sẵn sàng cho thị trường cuối năm | Vươn Khơi - Ngày 8/11/2026

Hàng Việt sẵn sàng cho thị trường cuối năm
Thị trường tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm và Tết Đinh Mùi 2027. Nhiều chương trình kích cầu, kết nối cung cầu được triển khai, đưa đặc sản và sản phẩm đặc trưng từ các địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng thành phố.
Kiến trúc đặc sắc của Thiền viện Tổ đình Bửu Long
Tọa lạc bên dòng sông Đồng Nai, Thiền viện Tổ đình Bửu Long là một trong những công trình kiến trúc Phật giáo nổi bật tại TP. Hồ Chí Minh. Với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Phật giáo Nam tông Đông Nam Á và nghệ thuật kiến trúc truyền thống Việt Nam, nơi đây không chỉ mang dấu ấn riêng về nghệ thuật kiến trúc mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng lâu đời.
Vẻ đẹp kiến trúc của ngôi chùa bên biển Bãi Dâu
Nép mình dưới chân Núi Lớn, hướng mặt ra Bãi Dâu, chùa Phổ Đà Sơn Quan Âm Tự, hay còn gọi là chùa Quan Âm Bãi Dâu không chỉ là điểm đến tâm linh quen thuộc tại phố biển Vũng Tàu, mà còn gây ấn tượng bởi quần thể kiến trúc Phật giáo được bố trí hài hòa trong không gian núi và biển cả.
Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 8/11/2026.