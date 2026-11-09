Hàng Việt sẵn sàng cho thị trường cuối năm | Vươn Khơi - Ngày 8/11/2026

Hàng Việt sẵn sàng cho thị trường cuối năm

Thị trường tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm và Tết Đinh Mùi 2027. Nhiều chương trình kích cầu, kết nối cung cầu được triển khai, đưa đặc sản và sản phẩm đặc trưng từ các địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng thành phố.

Việc chủ động nguồn hàng, kiểm soát chất lượng và duy trì giá bán hợp lý sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao, hạn chế biến động giá cả trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán

Kiến trúc đặc sắc của Thiền viện Tổ đình Bửu Long

Tọa lạc bên dòng sông Đồng Nai, Thiền viện Tổ đình Bửu Long là một trong những công trình kiến trúc Phật giáo nổi bật tại TP. Hồ Chí Minh. Với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Phật giáo Nam tông Đông Nam Á và nghệ thuật kiến trúc truyền thống Việt Nam, nơi đây không chỉ mang dấu ấn riêng về nghệ thuật kiến trúc mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng lâu đời.

Tổ đình Bửu Long vẫn mang những đặc điểm văn hóa và tín ngưỡng sâu sắc theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy

Vẻ đẹp kiến trúc của ngôi chùa bên biển Bãi Dâu

Nép mình dưới chân Núi Lớn, hướng mặt ra Bãi Dâu, chùa Phổ Đà Sơn Quan Âm Tự, hay còn gọi là chùa Quan Âm Bãi Dâu không chỉ là điểm đến tâm linh quen thuộc tại phố biển Vũng Tàu, mà còn gây ấn tượng bởi quần thể kiến trúc Phật giáo được bố trí hài hòa trong không gian núi và biển cả.

Không gian linh thiêng tọa lạc giữa núi Lớn và biển Bãi Dâu này vẫn mãi là một khoảng lặng thanh tịnh, níu chân người dân, du khách bằng giá trị văn hóa và chiều sâu tâm hồn

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 8/11/2026.