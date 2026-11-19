Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 25 phút ngày 25/3, do mệt mỏi, buồn ngủ khi lái xe, Chiến điều khiển ô tô đến gần ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết thì tông vào đuôi ô tô phía trước đang dừng chờ đèn đỏ.

Đáng chú ý, khi đèn tín hiệu chuyển xanh, tài xế này tiếp tục nhấn ga, tông vào chiếc xe nói trên lần thứ hai, sau đó lao sang làn đường ngược chiều. Ô tô của Chiến tiếp tục va chạm liên hoàn với 4 ô tô khác và 1 xe máy trước khi lật ngửa.

Toàn cảnh hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn nhìn từ trên cao vào đêm 25/3 gần ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, nơi ô tô do tài xế Chiến điều khiển tông hàng loạt phương tiện rồi lật ngửa giữa đường, làm 6 xe hư hỏng và 2 người bị thương

Vụ tai nạn khiến 6 phương tiện hư hỏng, tổng thiệt hại hơn 383,9 triệu đồng và 2 người bị thương. Trong đó, một nạn nhân bị đa chấn thương, tỉ lệ tổn thương cơ thể lên tới 76%.

Quá trình điều tra xác định, Chiến không có nồng độ cồn và ma túy trong máu. Sau tai nạn, bị cáo đã ra đầu thú. Đến nay, gia đình bị cáo đã bồi thường cho nhiều nạn nhân với tổng số tiền hơn 548 triệu đồng.