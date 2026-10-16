Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động, sáng 16/10, các đơn vị chức năng bắt đầu cắt tỉa cây hoa sữa tại phố Đào Tấn - nơi có mật độ hoa sữa dày đặc.

Theo kế hoạch, sáng 16/10, sẽ thực hiện cắt tỉa cây hoa sữa trên các tuyến phố: Đào Tấn, Kim Mã, Lê Thanh Nghị, Trung Hòa, Lê Quang Đạo, Hồ Tùng Mậu, Trần Phú, Quang Trung, Hoàng Như Tiếp...

Tối 16/10, các đơn vị chức năng bắt đầu cắt tỉa cây hoa sữa tại phố Nguyên Hồng, Tân Mai.

Hà Nội bắt đầu cắt tỉa cây hoa sữa (Ảnh: Minh Vũ)

Ngày 14/10, Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Cùng với đó, nghiên cứu, đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây hoa sữa đến các vị trí phù hợp, trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế, bảo đảm cảnh quan, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển hệ thống cây xanh thành phố theo đề án đã được phê duyệt; cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, đồng thời gìn giữ nét đặc trưng của hoa sữa Hà Nội.

Công nhân thực hiện cắt tỉa hoa sữa trên phố Đào Tấn (Ảnh: Minh Vũ)

Ngày 15/10, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản đề nghị các xã, phường cùng các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát thực tế các tuyến phố, khu dân cư có trồng cây hoa sữa với mật độ dày, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông dân cư, gần nhà ở, trường học, bệnh viện và những vị trí có nhiều phản ánh của người dân về mùi hương hoa sữa ảnh hưởng đến sinh hoạt, môi trường sống.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng, chỉ đạo các đơn vị quản lý, duy trì cây xanh thực hiện ngay các biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm giảm thiểu mùi hương hoa sữa trong mùa hoa nở, trong đó nghiên cứu việc cắt tỉa hợp lý các chùm hoa tại những vị trí thực sự cần thiết và các biện pháp chăm sóc, duy trì phù hợp khác.

Theo thống kê, Hà Nội đang có khoảng 14.400 cây hoa sữa.

Nguồn: Báo Lao động