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Thế giới

El Niño và bão làm trầm trọng ô nhiễm không khí ở Đông Nam Á

VIỆT HÀ, MINH TÂM, HOÀNG YẾN
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(HTV) - Hiện tượng El Niño và số lượng bão cao bất thường đang góp phần làm trầm trọng tình trạng khói mù xuyên biên giới tại Đông Nam Á. Theo chuyên gia, điều kiện thời tiết năm nay gây những đợt nóng bất thường và khiến lượng mưa không đủ, làm các đám cháy rừng lan rộng.

Nhà khoa học khí quyển, Viện Giáo dục Quốc gia Singapore Wang Jingyu nhận định: “Chúng ta đang trải qua hiện tượng ‘siêu El Niño’, khiến nhiệt độ bề mặt biển thấp hơn mức bình thường. Điều này làm giảm sự bốc hơi, khiến lượng hơi nước trong khí quyển không đủ để hình thành mây và mưa. Nếu không có đủ lượng mưa, các đám cháy không thể dễ dàng được dập tắt." 

El Niño và bão làm trầm trọng ô nhiễm không khí ở Đông Nam Á- Ảnh 1.
El Niño và bão làm trầm trọng ô nhiễm không khí ở Đông Nam Á- Ảnh 2.
El Niño và bão làm trầm trọng ô nhiễm không khí ở Đông Nam Á- Ảnh 3.
El Niño và bão làm trầm trọng ô nhiễm không khí ở Đông Nam Á- Ảnh 4.
El Niño và bão làm trầm trọng ô nhiễm không khí ở Đông Nam Á- Ảnh 5.

Tình trạng khói mù xuyên biên giới tại Đông Nam Á do hiện tượng El Niño và số lượng bão cao bất thường

Bên cạnh đó, khu vực đã ghi nhận khoảng 30 cơn bão được đặt tên, cao hơn mức trung bình khoảng 18 cơn mỗi năm. Bão tăng có thể làm thay đổi sự phân bố độ ẩm trong khu vực, ảnh hưởng đến điều kiện hình thành mưa.

Dự kiến vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12, gió mùa Đông Bắc sẽ thay đổi hướng gió, giúp đẩy khói mù ra xa Singapore và Malaysia. Lượng mưa tăng cũng có thể giúp giảm ô nhiễm không khí.

El Niño và bão làm trầm trọng ô nhiễm không khí ở Đông Nam Á- Ảnh 6.
El Niño và bão làm trầm trọng ô nhiễm không khí ở Đông Nam Á- Ảnh 7.

Mức độ ô nhiễm không khí còn phụ thuộc vào cháy rừng

Tuy nhiên, mức độ cải thiện còn phụ thuộc vào hoạt động cháy rừng, đặc biệt là các đám cháy than bùn do con người gây ra.


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