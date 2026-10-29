“Đường lên phía trước”: Hành trình đổi mới tư duy và hành động

Mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xác lập qua các văn kiện Đảng với 8 đặc trưng cốt lõi, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thời kỳ quá độ là một giai đoạn tất yếu trong tiến trình phát triển theo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin. Đây là giai đoạn chuyển tiếp kéo dài, khi các yếu tố của xã hội cũ và xã hội mới đan xen, đòi hỏi những bước đi phù hợp với điều kiện cụ thể của từng quốc gia.

Từ những năm đầu đổi mới, Đảng xác định Việt Nam đang ở chặng đường đầu của thời kỳ quá độ. Sau gần 40 năm phát triển, các thành tựu kinh tế - xã hội trở thành nền tảng để đặt ra mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong đó, thực tiễn sinh động từ TP. Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng giúp Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn thiện, làm sáng tỏ đường lối và lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH) phù hợp với thực tế đất nước

Qua các kỳ Đại hội, mô hình tiếp tục được bổ sung và hoàn thiện. Tại Đại hội IX năm 2001, Đảng xác định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ, nhằm phát triển lực lượng sản xuất trong điều kiện mới. Đến Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, hệ đặc trưng được hoàn chỉnh thành 8 nội dung, làm rõ hơn mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đồng thời khẳng định vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và vị trí trung tâm của con người.

Năm mươi năm nhìn lại, TP. Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và đô thị năng động bậc nhất cả nước. Nhưng dấu mốc 50 năm cũng mở ra một câu hỏi lớn hơn: Trong không gian phát triển mới, thành phố cần làm gì để chuyển từ vị thế trung tâm kinh tế quốc gia thành một siêu đô thị có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế?

Tác phẩm “Đường lên phía trước” – Bộ phim tài liệu 3 tập của tập thể Trung tâm tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phác họa một hành trình từ ý thức hệ về mô hình CNXH, các quan điểm lớn về lý luận, đến khát vọng hùng cường của dân tộc Việt Nam. Trong đó, thể chế là nền tảng để thực hiện đổi mới sáng tạo, nhân dân là trung tâm thụ hưởng và đánh giá, cán bộ là cái gốc của công việc. Tác phẩm được đầu tư quy mô 3 tập: Tập 1: Chủ nghĩa xã hội; Tập 2: Tầm nhìn trăm năm; Tập 3: Kỷ nguyên vươn mình.

Tác phẩm được đầu tư quy mô 3 tập: Tập 1: Chủ nghĩa xã hội; Tập 2: Tầm nhìn trăm năm; Tập 3: Kỷ nguyên vươn mình

Theo Biên tập viên Đào Trưng, đội ngũ chương trình đã cố gắng diễn đạt bằng ngôn ngữ báo chí sắc gọn, đơn giản, dễ hiểu về các vấn đề vĩ mô. Chương tình cố gắng để người xem có thể hiểu nhanh nhất, có tính hệ thống một chuỗi các hành động mang tính Cách mạng, thấy được các chặng đường phát triển của đất nước, của thành phố thông qua đổi mới tư duy và hành động của Đảng.

Đội ngũ chương trình thực hiện bộ phim “Đường lên phía trước”

Ứng dụng kỹ thuật ghi hình – hậu kỳ hiện đại trong thực hiện tác phẩm

Trong suốt chiều dài lịch sử ấy, tinh thần "dám nghĩ, dám làm" của thành phố không chỉ thể hiện ở tốc độ tăng trưởng, mà quan trọng hơn là ở khả năng biến những yêu cầu thực tiễn thành sáng kiến, chính sách, mô hình quản trị mang tính lan tỏa. Song, trong bối cảnh mới đầy thách thức, nỗ lực hoàn thiện thể chế chưa theo kịp sự phát triển của cuộc sống. Tinh thần dấn thân của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên được thể hiện như thế nào, cơ chế nào bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung? Đó là những vấn đề đang đặt ra cho hệ thống chính trị. Dưới góc nhìn của các chuyên gia nghiên cứu và doanh nghiệp, người dân, những câu hỏi này sẽ được trình bày có hệ thống, có đề xuất giải pháp trong toàn bộ tác phẩm.

Các chuyên gia, khách mời trong Phim tài liệu “Đường lên phía trước” (3 tập)

Tác phẩm “Đường lên phía trước” kỳ vọng phác họa rõ nét hành trình của dân tộc Việt Nam trên con đường quá độ đi lên CNXH, từ đây, xây dựng một xã hội mới, với những con người mới, mang đầy đủ những yếu tố quốc tế, hoài bão vươn mình, hoàn thiện ước mơ về một đất nước hùng cường, thịnh vượng, nơi con người là trung tâm, được trân trọng và phát triển bền vững. Lịch phát sóng cụ thể vào các ngày 29,30,31/10 lúc 16g45 trên HTV9. Kính mời quý khán giả đón xem.