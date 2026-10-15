Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc
Trưa 15/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thiểm Tây về nước, kết thúc chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội hai nước.
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại TP. Hồ Chí Minh | Thời sự HTV ngày 25/9/2026
(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 25/9/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lấy người dân làm trung tâm để giải quyết mọi vấn đề ở cơ sở
Chiều 25/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, với cử tri 12 phường: Xuân Hòa, Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa.
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