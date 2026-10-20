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Chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Văn hóa - Giải trí 00:00:52.05
THIÊN BÌNH

Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026) là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong gia đình và xã hội. Đây cũng là dịp lan tỏa tinh thần tự tin, bản lĩnh và sáng tạo của phụ nữ qua các thời kỳ.

Chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 1.
Chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong đời sống xã hội.

Phụ nữ Việt Nam hôm nay tiếp tục khẳng định trí tuệ, năng lực và bản lĩnh trên nhiều lĩnh vực. Bằng những đóng góp thiết thực, chị em góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển đất nước.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, HTV xin gửi đến tất cả phụ nữ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc mỗi người luôn tự tin, tỏa sáng theo cách riêng và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

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