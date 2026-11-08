Bắt sóng thị trường 8/11: Giá vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm mạnh, giá dầu thế giới tăng

📍 **Giá vàng SJC đi ngang:** Vàng miếng SJC giữ ở mức **138 - 141 triệu đồng/lượng** (mua vào - bán ra), trong khi vàng thế giới giao dịch quanh **4.072,1 USD/ounce**.

📍 **Giá dầu thế giới giảm sâu:** Dầu Brent giảm khoảng **17%**, WTI giảm khoảng **13%** trong tuần, phản ánh những biến động về nguồn cung và tình hình địa chính trị Trung Đông.

📍 **Đồng USD biến động trái chiều:** Tỷ giá trung tâm giữ nguyên ở mức **25.615 đồng/USD**, trong khi chỉ số DXY tăng **0,39% trong tuần**, lên **102,28 điểm**.



