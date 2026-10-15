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Bắt sóng thị trường 15/10: Vàng giảm, USD tăng, VN-Index nối dài chuỗi giảm | NewZMoney

Kinh tế
HOÀNG HẠNH, CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KAFI

(HTV) - Thị trường tài chính ngày 15/10 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khi giá vàng đi xuống, đồng USD tăng giá và chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh.

Bắt sóng thị trường 15/10: Vàng giảm, USD tăng, VN-Index nối dài chuỗi giảm | NewZMoney

Bắt sóng thị trường 15/10: Vàng giảm, USD tăng, VN-Index nối dài chuỗi giảm | NewZMoney - Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC được ghi nhận ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng thế giới giao dịch quanh 4.105,3 USD/ounce. Tỉ giá trung tâm ở mức 25.646 đồng/USD, trong khi chỉ số DXY tăng 0,35%, lên 102,53 điểm. Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent đạt 106,06 USD/thùng, còn dầu WTI ở mức 95,09 USD/thùng.

Ở thị trường chứng khoán, VN-Index kết phiên 14/10 tại 1.704,87 điểm, giảm 14,55 điểm, tương đương 0,85%, đánh dấu phiên giảm thứ sáu liên tiếp. Thanh khoản trên HOSE đạt khoảng 13.700 tỷ đồng; khối ngoại bán ròng khoảng 782 tỷ đồng trên toàn thị trường. Theo chuyên gia phân tích tài chính Kafi, VN-Index có thể dao động trong vùng 1.700 - 1.740 điểm trong phiên 15/10. Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mua đuổi và theo dõi sát vùng hỗ trợ 1.700 điểm, thanh khoản cùng động thái giao dịch của khối ngoại trước khi đưa ra quyết định.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi. Theo dõi các bài viết phân tích tài chính chuyên sâu hàng ngày tại chuyên trang NewZMoney và đón xem chương trình NewZMoney phát sóng lúc 17 giờ 30 thứ Bảy hàng tuần trên HTV9.

Hoặc quý khán giả có thể xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=aAsLyUXIUVQ

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