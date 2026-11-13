Bắt sóng thị trường 13/11: VN-Index giảm hơn 12 điểm, vàng SJC lao dốc, giá dầu thế giới tăng | NewZMoney

VN-Index giảm hơn 12 điểm: Kết thúc phiên 12/11, VN-Index giảm 12,15 điểm (-0,70%), xuống 1.734,75 điểm. Khối ngoại bán ròng khoảng 904 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Giá vàng SJC giảm mạnh: Vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 136 – 139 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Đồng USD tiếp tục tăng: Tỷ giá trung tâm ở mức 25.623 đồng/USD, tăng 12 đồng so với phiên trước.

Giá dầu thế giới đi lên: Dầu Brent đạt 95,20 USD/thùng, WTI ở mức 88,19 USD/thùng. Trong nước, xăng E5RON92 giảm còn 19.399 đồng/lít.

Góc nhìn Kafi: VN-Index cần giữ vùng hỗ trợ 1.720 – 1.730 điểm. Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế bắt đáy sớm và ưu tiên quản trị rủi ro.

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