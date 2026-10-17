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Văn hóa - Giải trí

“Avengers: Endgame” giành lại ngôi vương phòng vé từ “Avatar”

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Avengers: Endgame vượt qua Avatar, giành lại danh hiệu phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 2,9255 tỷ USD nhờ đợt tái phát hành Encore. Đạo diễn James Cameron đã gửi lời chúc mừng đến Marvel.

Tái phát hành đưa bom tấn Marvel trở lại vị trí số một 

Sau đợt tái phát hành mang tên Avengers: Endgame Encore, bom tấn Marvel đạt tổng doanh thu toàn cầu khoảng 2,9255 tỷ USD, vượt mức 2,9237 tỷ USD của Avatar. Khoảng cách tuy không lớn nhưng đủ giúp bộ phim ra mắt năm 2019 một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé toàn cầu

“Avengers: Endgame” giành lại ngôi vương phòng vé từ “Avatar” - Ảnh 1.

Avengers: Endgame Encore trở lại rạp, giúp bom tấn Marvel giành lại ngôi vương phòng vé toàn cầu (Ảnh: NSX)

Trước đó, Avengers: Endgame từng vượt Avatar vào năm 2019. Tuy nhiên, sau đợt tái phát hành năm 2021, tác phẩm của đạo diễn James Cameron giành lại vị trí dẫn đầu và duy trì thành tích này trong nhiều năm. Màn đổi ngôi mới nhất cho thấy sức hút bền bỉ của những thương hiệu điện ảnh lớn, khi các đợt chiếu lại vẫn có thể tạo thêm doanh thu đáng kể.

James Cameron chúc mừng Marvel

“Avengers: Endgame” giành lại ngôi vương phòng vé từ “Avatar” - Ảnh 2.

Đạo diễn James Cameron gửi lời chúc mừng Marvel sau khi Avengers: Endgame vượt Avatar để trở lại vị trí phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại (Ảnh; The Wrap)

Sau khi Avengers: Endgame lập thành tích mới, James Cameron gửi lời chúc mừng Marvel Studios bằng một hình minh họa đặc biệt: Iron Man xuất hiện giữa những người Na’vi trên hành tinh Pandora. Kèm theo hình ảnh là thông điệp ghi nhận thành công của bộ phim trong việc thu hút khán giả trở lại rạp chiếu.

“Avengers: Endgame” giành lại ngôi vương phòng vé từ “Avatar” - Ảnh 3.

Avengers: Endgame trở lại vị trí phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại sau đợt tái phát hành Encore, vượt qua Avatar của đạo diễn James Cameron (Ảnh: The Wrap)

Đây là lần thứ hai đạo diễn Avatar chúc mừng Marvel sau khi Avengers: Endgame vượt qua tác phẩm của ông. Năm 2019, Cameron cũng từng gửi lời chúc mừng tương tự khi bom tấn siêu anh hùng lần đầu chiếm ngôi đầu phòng vé. 

“Avengers: Endgame” giành lại ngôi vương phòng vé từ “Avatar” - Ảnh 4.

Avatar từng giữ vị trí phim ăn khách nhất thế giới trước khi bị Avengers: Endgame vượt qua sau đợt tái phát hành năm 2026 (Ảnh: NSX)

Cuộc cạnh tranh giữa hai bộ phim tiếp tục tạo nên một trong những màn đổi ngôi đáng chú ý của điện ảnh Hollywood. Trong khi Avengers: Endgame trở lại vị trí dẫn đầu nhờ tái phát hành, thành tích của Avatar vẫn cho thấy sức sống lâu dài của những tác phẩm có khả năng thu hút khán giả qua nhiều thế hệ.

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