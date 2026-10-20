Alejandro Davidovich Fokina ngược dòng vô địch Masters Thượng Hải

Davidovich Fokina lội ngược dòng sau khởi đầu khó khăn tại Masters Thượng Hải

Alejandro Davidovich Fokina đăng quang tại giải quần vợt Masters Thượng Hải sau chiến thắng trước Rafael Jodar trong trận chung kết. Tay vợt 27 tuổi khởi đầu không thuận lợi khi để đối thủ kém mình bảy tuổi áp đảo và thua set đầu với tỷ số 1-6.

Davidovich Fokina lội ngược dòng sau khởi đầu khó khăn tại Masters Thượng Hải

Tuy nhiên, Davidovich Fokina nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, cải thiện khả năng kiểm soát thế trận và giành chiến thắng ở hai set tiếp theo. Anh thắng 7-6 ở set thứ hai trước khi khép lại trận đấu với tỷ số 6-4 trong set quyết định.

Danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp

Sau 2 giờ 27 phút thi đấu, Davidovich Fokina hoàn tất màn ngược dòng để lần đầu đăng quang tại một giải Masters 1000. Danh hiệu này đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tay vợt người Tây Ban Nha, sau hành trình thi đấu nhiều cảm xúc tại Thượng Hải.

Đây là danh hiệu Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp của Alejandro Davidovich Fokina

Trong khi đó, Rafael Jodar không thể khép lại giải đấu bằng chức vô địch dù có khởi đầu vượt trội ở trận chung kết. Chiến thắng thuộc về Davidovich Fokina nhờ khả năng duy trì sự kiên trì và tận dụng cơ hội ở những thời điểm quyết định.