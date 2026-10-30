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Thể thao

Zverev lần đầu vươn lên số 1 thế giới sau chiến thắng tại Vienna

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Alexander Zverev sẽ lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng quần vợt nam ATP sau khi đánh bại Tallon Griekspoor tại vòng 16 giải Vienna Open. Cột mốc này khép lại hành trình dài của tay vợt người Đức, đồng thời đưa anh trở thành tay vợt nam thứ 30 đứng đầu bảng xếp hạng kể từ năm 1973.

Chiến thắng quyết định tại Vienna

Ngày 29/10, hạt giống hàng đầu Alexander Zverev đánh bại tay vợt Hà Lan Tallon Griekspoor với tỷ số 6-4, 7-5, giành quyền vào tứ kết Vienna Open và bảo đảm vị trí số 1 thế giới khi bảng xếp hạng ATP được cập nhật vào ngày 2/11.

Trận đấu diễn ra tương đối thuận lợi với Zverev. Anh giành break ngay game đầu tiên, kiểm soát tốt những lượt giao bóng và khép lại ván mở màn với tỷ số 6-4. Sang ván hai, hai tay vợt duy trì thế cân bằng đến tỷ số 5-5 trước khi Zverev tận dụng cơ hội để vượt lên, sau đó kết thúc trận đấu bằng một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp.

Zverev lần đầu vươn lên số 1 thế giới sau chiến thắng tại Vienna - Ảnh 1.

Tay vợt người Đức Alexander Zverev sau khi thắng trận vòng 16 trước Tallon Griekspoor của Hà Lan

Sau chiến thắng, Zverev được chúc mừng ngay trên sân bởi đội ngũ của mình và cựu tay vợt số 1 thế giới người Áo Thomas Muster. Tay vợt 29 tuổi chia sẻ cảm giác được đứng đầu thế giới là điều đặc biệt, khác với việc giành một danh hiệu đơn lẻ.

Zverev sẽ trở thành tay vợt nam người Đức thứ hai đứng đầu bảng xếp hạng ATP, sau Boris Becker vào năm 1991. Anh cũng là người thứ 30 đạt vị trí này kể từ khi bảng xếp hạng được giới thiệu năm 1973. 

Mùa giải đột phá sau nhiều lần lỡ hẹn

Cột mốc mới đến sau một mùa giải thành công của Zverev. Trong năm 2026, tay vợt người Đức giành hai danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp tại Roland Garros và US Open, qua đó tạo bước ngoặt quan trọng trên hành trình chinh phục đỉnh cao quần vợt nam.

Việc Jannik Sinner kết thúc mùa giải sớm vì chấn thương đầu gối cũng góp phần mở ra cơ hội để Zverev vượt lên trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, tay vợt người Đức vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình tại Vienna để xác định thời điểm chính thức tiếp quản vị trí số 1. 

Zverev lần đầu vươn lên số 1 thế giới sau chiến thắng tại Vienna - Ảnh 2.

Zverev cuối cùng cũng chạm đến cột mốc mà anh theo đuổi suốt nhiều năm sau nhiều lần lỡ hẹn

Trước đó, Zverev từng tiến gần đến ngôi đầu vào năm 2022 nhưng chấn thương dây chằng mắt cá chân trong trận bán kết Roland Garros với Rafael Nadal khiến anh phải nghỉ thi đấu phần còn lại của mùa giải.

Sau nhiều lần lỡ hẹn, Zverev cuối cùng cũng chạm đến cột mốc mà anh theo đuổi suốt nhiều năm. Khi bảng xếp hạng ATP được công bố vào ngày 2/11, tên anh sẽ lần đầu tiên xuất hiện ở vị trí cao nhất của quần vợt nam thế giới.

Nguồn: Reuters

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