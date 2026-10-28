Từ một lần cài đặt “vì nể” đến bất ngờ khi mở Tammi gặp toàn… người quen

Nhiều người tải Tammi để nhận ưu đãi và từng không nghĩ rằng sẽ dùng lâu dài

Mở Tammi gặp… người quen

Phương Anh, sinh viên năm 2 tại Hà Nội, tải ứng dụng chỉ vì "nể" cô bạn cùng phòng rủ cài chung để nhận ưu đãi chương trình giới thiệu người dùng mới. Ban đầu, cô không nghĩ mình sẽ dùng lâu dài. Nhưng khi đồng bộ danh bạ, Phương Anh ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người quen đã dùng Tammi: từ nhóm bạn cấp ba, cô giáo chủ nhiệm cũ, đến anh chị ở quê và cả những bạn lâu ngày chưa liên lạc. Danh bạ không hề trống trải như tưởng tượng, mà trái lại, thân thuộc một cách bất ngờ.

Với chị Thu Trang (quận Cầu Giấy, Hà Nội), câu chuyện cũng bắt đầu từ một nhu cầu rất đơn giản: cài Tammi để nhận thông báo của nhóm lớp con gái. Sau đó, chị ngỡ ngàng khi thấy trong danh bạ Tammi không chỉ có người thân hay đồng nghiệp mà còn xuất hiện cả những cái tên chị lưu vội trong máy: "Chị Liên Bún mọc", "Lâm shipper", "bác Tổ trưởng"… Những người vốn chỉ thỉnh thoảng gọi điện hoặc nhắn tin cho nhau nay lại cùng xuất hiện trong một ứng dụng liên lạc mới.

Cảm giác giống như chị vừa bước vào một khu phố thân quen, nơi không chỉ có gia đình, bạn bè mà còn có đồng nghiệp và những người vẫn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày, dù đôi khi ta chẳng nhớ lần cuối cùng trò chuyện với họ là khi nào. Cảm giác "Tammi – Người nhà" bắt đầu hình thành chính từ sự thân thuộc ấy.

Cảm giác "Tammi – Người nhà" hình thành từ sự thân thuộc

Với Tammi, người ta tìm thấy sự ấm áp khi gọi một cuộc video call về quê cho ông bà mà không phải bận tâm giải thích cách bấm nút phức tạp hay lo bị trừ cước bất ngờ. Ở đó, công việc của cơ quan, trường học hay đơn vị được trao đổi rành mạch, không bị xáo trộn giữa những luồng thông tin giật gân, độc hại. Và cũng tại đó, người dùng không phải lo sợ những đường link giả mạo hay bẫy lừa đảo ẩn danh, bởi mỗi tài khoản đều gắn với một số thuê bao xác thực.

Khi công nghệ trở nên gần gũi với cuộc sống

Những kết nối ấy không mới. Điều người dùng cần là một công cụ đủ đơn giản, thuận tiện và đáng tin cậy để duy trì chúng.

Với Tammi, Viettel phát triển các chức năng gọi điện, nhắn tin, gọi video và trao đổi nhóm, đồng thời tích hợp thêm những tiện ích phục vụ học tập, làm việc và sinh hoạt hằng ngày.

Ứng dụng cũng đưa các công cụ trí tuệ nhân tạo vào trải nghiệm sử dụng, như hỗ trợ lọc tạp âm trong cuộc gọi và trợ lý AI trong hội thoại. Những tính năng này hướng tới việc giúp người dùng trao đổi thuận tiện hơn, kể cả khi đang ở môi trường ồn ào hoặc cần hỗ trợ xử lý thông tin, công việc.

Bên cạnh sự thuận tiện, một nhu cầu ngày càng quan trọng là cảm giác tin cậy khi giao tiếp trên không gian số.

Người dùng không chỉ muốn liên lạc dễ dàng, mà còn muốn biết tài khoản của mình được bảo vệ ra sao, ai có thể tiếp cận nội dung trò chuyện và làm thế nào để nhận diện những nguồn thông tin chính thức.

Tammi sử dụng cơ chế xác thực tài khoản qua số điện thoại, hỗ trợ kết nối với VNeID để tăng cường xác thực danh tính và yêu cầu xác thực lại khi người dùng chuyển sang điện thoại mới (theo Thông tư 08). Ứng dụng cũng có các công cụ bảo vệ nội dung trò chuyện và quyền riêng tư, giúp người dùng chủ động hơn trong việc quản lý thông tin của mình.

Những giải pháp ấy góp phần tạo thêm các lớp bảo vệ để người dùng an tâm hơn khi kết nối.

Tammi phát triển các chức năng gọi điện, nhắn tin, gọi video và trao đổi nhóm, tích hợp thêm những tiện ích phục vụ học tập, làm việc và sinh hoạt

20 triệu người dùng sau gần 3 tháng nói lên điều gì?

Ngày 27/10, Tổng Công ty Viễn thông Viettel- đơn vị phát triển Viettel Tammi công bố ứng dụng đã đạt mốc 20 triệu người dùng chỉ sau chưa đầy 3 tháng chính thức ra mắt. Đáng chú ý, khoảng 10% người dùng Tammi sử dụng thuê bao của các nhà mạng khác như VinaPhone, MobiFone. Trong tháng 10, tỷ lệ người dùng hoạt động hằng ngày trên người dùng hoạt động hằng tháng (DAU/MAU) đạt gần 30%.

Tốc độ tăng trưởng ấn tượng này bắt nguồn từ việc Viettel đã thực sự lắng nghe thị trường, tạo ra một ứng dụng không chỉ mang đến sự an tâm khi sử dụng, giải quyết được nhu cầu bức thiết nhất của người dùng số mà vẫn đơn giản với cả những người không rành công nghệ.

Một yếu tố quan trọng nữa là Tammi hoàn toàn miễn phí data khi sử dụng app và tặng thêm 5GB Cloud lưu trữ miễn phí giúp người dùng "cất giữ" tài liệu, thông tin một cách an toàn và không lo "đầy bộ nhớ".

Sự bứt phá của Viettel Tammi đã minh chứng, một sản phẩm công nghệ chỉ thực sự bùng nổ khi nó đi lên từ những nỗi đau thực tế của người dùng và được bảo chứng bởi một thương hiệu viễn thông uy tín. Viettel Tammi không chỉ là một ứng dụng liên lạc mà đang dần trở thành tiện ích số cần thiết của mỗi người dùng Việt, trở thành những trợ thủ bình dị, phục vụ đúng nhịp sống mỗi ngày.

Vì vậy, hàng chục triệu người dùng đã chọn Tammi khi nhận ra giữa thế giới mạng rộng lớn và đầy âu lo, nền tảng này của Viettel đã trở thành một mái nhà số an toàn, nơi lưu giữ trọn vẹn những kết nối thân thuộc và tin cậy của đời sống người Việt./.