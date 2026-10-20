Thả hơn 14000 cá thể rùa quý hiếm về Amazon

Sự kiện thả rùa quy mô lớn này chính thức kết thúc vào ngày 17/10 vừa qua, thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học, giới chức trách và cộng đồng yêu thiên nhiên. Đại diện Chính phủ Peru thông tin chi tiết, các loài rùa bản địa được chọn để thả về tự nhiên trong đợt này vô cùng đa dạng, bao gồm rùa taricaya, rùa teparo và rùa charapa. Toàn bộ hơn 14.000 cá thể đã được phân bổ và phóng thích xuống lưu vực hai con sông lớn là Huallaga và Ucayali, những khu vực có điều kiện thủy văn, nguồn thức ăn và thảm thực vật sinh thái phù hợp nhất cho sự sinh trưởng và phát triển của các loài bò sát nước ngọt này.

Hàng ngàn cá thể rùa nước ngọt quý hiếm được thả về lưu vực sông Huallaga và Ucayali thuộc rừng Amazon, Peru

Trực tiếp tham gia chỉ đạo và chứng kiến khoảnh khắc hàng ngàn chú rùa vươn mình bơi xuống dòng sông, ông Gustavo Montoya - Trưởng ban Quản lý Vườn Quốc gia Cordillera Azul đã không giấu được sự tự hào. Chia sẻ với truyền thông, ông nhấn mạnh: "Đối với chúng tôi, đợt thả rùa về tự nhiên lần này mang tính lịch sử. Chúng tôi đã thả hơn 14.000 cá thể. Đợt thả rùa lần này là thách thức để chúng tôi tiếp tục nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng, và quan trọng nhất là thu hút được sự chung tay của cộng đồng địa phương".

Tầm quan trọng của chiến dịch này càng được khẳng định rõ nét khi nhìn vào tình trạng đe dọa sinh tồn của các loài rùa vừa được phóng thích. Theo thang phân loại uy tín của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), loài rùa taricaya (hay còn được biết đến với tên gọi rùa sông Amazon đốm vàng) hiện đang bị xếp vào nhóm "dễ bị tổn thương". Trong khi đó, loài rùa charapa (rùa sông khổng lồ Nam Mỹ) cũng được phân loại ở mức "rủi ro thấp nhưng phụ thuộc vào bảo tồn".

Hơn 14000 cá thể rùa được phóng thích nhằm phục hồi hệ sinh thái và kêu gọi cộng đồng địa phương chung tay bảo vệ động vật hoang dã

Trong nhiều năm qua, quần thể các loài rùa bản địa tại vùng Amazon phải đối mặt với nhiều mối đe dọa nghiêm trọng từ nạn săn bắt trái phép, buôn bán động vật hoang dã cũng như sự suy giảm chất lượng môi trường sống. Do đó, sự kiện thả rùa tại Peru không chỉ là một hành động thiết thực nhằm trực tiếp phục hồi số lượng cá thể trong tự nhiên, mà còn là một chiến dịch truyền thông hiệu quả. Hoạt động này gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc gắn kết người dân bản địa vào sứ mệnh bảo vệ sự đa dạng sinh học quý giá tại "lá phổi xanh" của Trái Đất.