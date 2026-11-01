Tây Ninh: Trao nhà tình thương, giúp hai gia đình khó khăn an cư ở Đức Huệ

Hỗ trợ xây nhà cho hộ khó khăn ở Đức Huệ (Ảnh: UBND xã Đức Huệ)

Ngày 1/11, UBND xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ trao tặng 2 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Chương trình có sự đồng hành của Nhóm thiện nguyện Tình Huynh Đệ và các mạnh thường quân.

Hai căn nhà được trao cho gia đình bà Phạm Thị Hồng Phượng (sinh năm 1986, ngụ ấp Bình Phú) và bà Nguyễn Thị Mộc Lan (sinh năm 1982, ngụ ấp An Hòa).

Trong đó, căn nhà của bà Phạm Thị Hồng Phượng có diện tích 36m², tổng kinh phí xây dựng 95 triệu đồng. Nhóm thiện nguyện Tình Huynh Đệ hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình đóng góp 15 triệu đồng.

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Mộc Lan có diện tích 32m², được Nhóm thiện nguyện Tình Huynh Đệ hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình đóng góp thêm 10 triệu đồng.

Như vậy, tổng kinh phí xây dựng 2 căn nhà là 185 triệu đồng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương đã trao quyết định bàn giao nhà cho các gia đình. Đồng thời, chính quyền địa phương và các mạnh thường quân trao tặng những phần quà thiết thực, động viên các hộ sớm ổn định cuộc sống.

Dịp này, lãnh đạo xã Đức Huệ trao thư cảm ơn đến ông Huỳnh Văn Ri - đại diện Nhóm thiện nguyện Tình Huynh Đệ, ghi nhận sự quan tâm và những đóng góp của nhóm cùng các mạnh thường quân trong công tác chăm lo nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hai căn nhà mới không chỉ giúp các gia đình có nơi ở ổn định mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự chung tay của chính quyền và các nhà hảo tâm trong thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Nguồn: Báo Lao động



