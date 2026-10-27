Các robot với nhiều tính năng độc đáo mang đến những trải nghiệm thú vị cho người xem

Tối 26/10, Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP. Hồ Chí Minh lần thứ 4 (GRECO 2026) chính thức khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, sự kiện mang đến không gian trải nghiệm công nghệ hiện đại, nơi người dân có thể trực tiếp khám phá những ứng dụng tiên tiến của khoa học kỹ thuật trong đời sống.

GRECO 2026: Mãn nhãn với những màn trình diễn robot độc đáo

Điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan là khu trình diễn công nghệ robot rộng khoảng 600 m². Tại đây, hàng loạt robot thông minh với những khả năng độc đáo liên tục khiến người xem thích thú.

Không khí sôi động tại khu vực trưng bày và trình diễn công nghệ trong khuôn khổ GRECO 2026

Nổi bật là các robot hình người trình diễn vũ đạo trên nền nhạc Việt Nam, robot bốn chân di chuyển linh hoạt, robot đá bóng và robot pha chế cà phê. Những màn biểu diễn sinh động thu hút nhiều người dân, đặc biệt là các em nhỏ, dừng chân theo dõi, ghi hình và trải nghiệm.

Không chỉ quan sát, khách tham quan còn có cơ hội trực tiếp trò chuyện bằng giọng nói, thử sức đánh cờ với robot và tìm hiểu cách các hệ thống AI vận hành. Sự tương tác gần gũi giúp những công nghệ tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng trở nên sống động ngay giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Những màn trình diễn robot thông minh trở thành điểm nhấn tại GRECO 2026

GRECO 2026 thu hút đông đảo người dân trải nghiệm công nghệ tương lai

Bên cạnh các màn trình diễn robot, GRECO 2026 còn giới thiệu nhiều thành tựu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, tự động hóa, năng lượng xanh và đô thị thông minh.

Với diện tích khoảng 11.000 m², sự kiện quy tụ nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, dự kiến thu hút khoảng 100.000 lượt khách tham quan trong suốt thời gian tổ chức.

GRECO 2026 mang đến cơ hội tiếp cận và trải nghiệm những thành tựu khoa học, công nghệ mới

Không khí sôi động tại các gian hàng cho thấy sức hút của những trải nghiệm công nghệ trực quan. Từ những màn trình diễn robot độc đáo đến các giải pháp công nghệ xanh, sự kiện góp phần đưa khoa học kỹ thuật đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

GRECO 2026 diễn ra đến hết ngày 29/10, mở cửa miễn phí từ 10 giờ đến 22 giờ hằng ngày, hứa hẹn tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách yêu thích công nghệ.