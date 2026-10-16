Radio Cảm xúc

(HTV) - Hành trình cảm xúc hôm nay chạm vào những câu chuyện tình yêu rất đỗi đời thường, nơi có những người từng thương nhau nhưng rồi lạc mất nhau giữa cuộc đời. Có người ở lại, có người rời đi, nhưng những khoảnh khắc từng có bên nhau vẫn đủ sâu để trở thành ký ức theo ta suốt một đời.

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