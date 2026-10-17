Giới thiệu HTV

19:34 17/10/2026

(HTV) - Tại Pháp, cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã diễn ra gần nhà ga Gare du Nord ở thủ đô Paris, trong bối cảnh hàng loạt cuộc tuần hành nổ ra trên khắp nước Pháp trong ngày 17/10.