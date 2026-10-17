Giới thiệu HTV

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Phường Tăng Nhơn Phú nâng cao kỹ năng ứng dụng A.I. cho Tổ Công nghệ số cộng đồngCông nghệ 22:28 17/10/2026
(HTV) - Chiều 17/10, UBND phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn ứng dụng A.I. trong truyền thông cơ sở, giúp cán bộ Tổ Công nghệ số cộng đồng nâng cao kỹ năng sáng tạo nội dung, kiểm chứng thông tin và sử dụng công nghệ an toàn.
Hai giải Hole In One trị giá gần 7 tỷ đồng tại Tân Sơn Nhất Championship 2026Thể thao 21:00 17/10/2026
(HTV) - Vòng chung kết Tân Sơn Nhất Golf Course Championship 2026 ghi nhận hai cú đánh Hole In One với tổng giá trị giải thưởng gần 7 tỷ đồng. Bước sang mùa giải thứ 10, giải đấu tiếp tục khẳng định quy mô và tính chuyên nghiệp, với sự bảo trợ chuyên môn của Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh.
Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia 2026 khởi tranh tại Hà NộiThể thao 20:30 17/10/2026
(HTV) - Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 khởi tranh ngày 17/10 tại Hà Nội, quy tụ 112 vận động viên đến từ 6 tỉnh, thành phố. Giải đấu có 37 bộ huy chương ở hai nội dung trượt băng tốc độ và trượt băng nghệ thuật, góp phần thúc đẩy phong trào trượt băng tại Việt Nam.
Khám phá đại dương qua hơn 70 tác phẩm hội họa tại triển lãm “Từ Biển Sâu - Into The Ocean”Văn hóa - Giải trí 20:00 17/10/2026
(HTV) - Triển lãm “Từ Biển Sâu - Into The Ocean” của họa sĩ Nguyễn Lộc diễn ra từ 17/10 đến 25/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, giới thiệu hơn 70 tác phẩm sơn dầu, đưa người xem khám phá đại dương từ góc nhìn dưới đáy nước hướng lên.
Du lịch TP. Hồ Chí Minh tung loạt trải nghiệm mới, đón sóng cao điểm cuối nămKinh tế 19:48 17/10/2026
(HTV) - Trong 9 tháng đầu năm 2026, du lịch TP. Hồ Chí Minh bứt phá mạnh mẽ với doanh thu 282.696 tỷ đồng, đón 8,52 triệu lượt khách quốc tế. Bước vào quý 4, ngành du lịch triển khai nhiều giải pháp nhằm đạt mục tiêu doanh thu 330.000 tỷ đồng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy ParmelinChính trị 19:47 17/10/2026
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Thụy Sĩ, mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành, cùng nhau phát triển, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
Ngày 17/10, quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 764Đời sống 19:43 17/10/2026
(HTV) - Ngày 17/10, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy từ ngày 23/6 đến nay lên 764.
Vietnam Airlines tiếp tục được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026Kinh doanh 19:39 17/10/2026
(HTV) - Vietnam Airlines tiếp tục được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026, ghi nhận những nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng bay và phát triển thương hiệu trên thị trường quốc tế.
Pháp đối mặt làn sóng biểu tình toàn quốcThế giới 19:34 17/10/2026
(HTV) - Tại Pháp, cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã diễn ra gần nhà ga Gare du Nord ở thủ đô Paris, trong bối cảnh hàng loạt cuộc tuần hành nổ ra trên khắp nước Pháp trong ngày 17/10.
Tổng thống Trump ký sắc lệnh miễn loạt trừng phạt với NgaThế giới 19:34 17/10/2026
(HTV) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh miễn áp dụng một loạt biện pháp trừng phạt và thuế quan mới nhằm vào Nga, nhằm phục vụ lợi ích quốc gia và góp phần hạ nhiệt giá năng lượng trước thềm bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ.