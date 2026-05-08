20:51 18/10/2026

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, từ đêm 18/10 và ngày 19/10, thời tiết TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.