Tin Tiktok
Truy xét nhóm thanh thiếu niên dùng súng giải quyết mâu thuẫnTiktok
(HTV) - Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Công an xã Đông Thạnh và các lực lượng liên quan khẩn trương truy xét, làm rõ vụ "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra ngày 30/7/2026 tại ấp 14, xã Tân Vĩnh Lộc.
Vượt mưa vượt nắng, xuyên đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩTiktok
Vượt mưa vượt nắng, xuyên đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
An Giang: T.r.ả t.h.ù nhầm người, 27 thanh niên cùng nhau đi tù vì tội "g.i.ế.t người"Tiktok
An Giang: T.r.ả t.h.ù nhầm người, 27 thanh niên cùng nhau đi tù vì tội "g.i.ế.t người"
Triệt xoá 2 đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ đồngTiktok
Triệt xoá 2 đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ đồng
TikTok Sport Clubhouse: Trải nghiệm Thể thao Độc đáo tại TP. Hồ Chí MinhTiktok
TikTok Sport Clubhouse: Trải nghiệm Thể thao Độc đáo tại TP. Hồ Chí Minh
Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang xúc động tại lễ kỷ niệm 50 năm Thành phố vinh dự mang tên BácTiktok
Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang xúc động tại lễ kỷ niệm 50 năm Thành phố vinh dự mang tên Bác
Mưa đầu mùa gây ngập, rác dồn ứ quanh chợ Thủ ĐứcTiktok
(HTV) - TP. Hồ Chí Minh: Mưa đầu mùa gây ngập, rác dồn ứ quanh chợ Thủ Đức.
Met Gala 2026 - Loạt váy áo khiến mạng xã hội bùng nổTiktok
(HTV) - Met Gala 2026 - Loạt váy áo khiến mạng xã hội bùng nổ.
Người chung quanh ta - Bác sĩ với tình yêu lớn dành cho lịch sử dân tộcTiktok
Người chung quanh ta - Bác sĩ với tình yêu lớn dành cho lịch sử dân tộc
Công khai chất lượng bữa ăn tại trường: Phụ huynh an tâm, học sinh hài lòngTiktok
Không chỉ theo dõi từ xa, tại trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường Tân Mỹ, phụ huynh có thể trực tiếp "mắt thấy, miệng nếm" bữa ăn bán trú thông qua hoạt động đăng ký ăn trưa cùng con.
Sách tương tác AR: Biến trang giấy thành cánh cổng không gian đa chiềuTiktok
Thương hiệu giáo dục sáng tạo SPACES vừa chính thức ra mắt, giới thiệu một phương thức tiếp cận tri thức đột phá dành cho trẻ em thông qua công nghệ Thực tế tăng cường (AR).
TP. Hồ Chí Minh học sinh tăng tốc ôn tập trước kỳ thi lớp 10Tiktok
(HTV) - Học sinh tại TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10, với lịch học dày và nhiều hình thức luyện đề nhằm củng cố kiến thức, chuẩn bị tốt cho kỳ thi quan trọng sắp tới.
Thái Lan: Tết Songkran năm nay thu hẹp do vật giá leo thangTiktok
(HTV) - Lễ hội té nước Songkran tại Thái Lan năm nay có xu hướng thu hẹp quy mô khi chi phí sinh hoạt tăng cao, ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu và vui chơi của người dân.
Đảm bảo không để thiếu điện trong cao điểm mùa khôTiktok
(HTV) - Các đơn vị điện lực chủ động triển khai nhiều giải pháp, đảm bảo cung ứng điện ổn định, không để xảy ra thiếu điện trong cao điểm mùa khô.
Đèo Ngang Bước qua “bóng xế tà”, đón bình minh của sự phát triểnTiktok
(HTV) - Những hình ảnh ấn tượng ghi lại khoảnh khắc các tay đua vượt Đèo Ngang trong ánh nắng chiều, nơi cung đường uốn lượn hòa cùng vẻ đẹp trầm mặc của thiên nhiên, tạo nên một chặng đua vừa thử thách vừa đầy cảm xúc.
VN-Index vượt ngưỡng 1.700 điểm: Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt NamTiktok
(HTV) - VN-Index vượt mốc 1.700 điểm, cho thấy đà phục hồi tích cực và mở ra kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.
Tình hình sức khỏe của VĐV Nguyễn Văn Bình Cúp Truyền hình 2026Tiktok
Tình hình sức khỏe của VĐV Nguyễn Văn Bình Cúp Truyền hình 2026
Artemis II hạ cánh thành công, khép lại hành trình quanh Mặt TrăngTiktok
Artemis II hạ cánh thành công, khép lại hành trình quanh Mặt Trăng
Tổng thống Mỹ Donald Trump: Trọng tâm đàm phán với Iran là vấn đề hạt nhânTiktok
Tổng thống Trump: Trọng tâm đàm phán với Iran là vấn đề hạt nhân
Tiêu điểm
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh gặp gỡ, động viên quân nhân trước khi lên đường nhập ngũTiktok 12:05 04/03/2026
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh gặp gỡ, động viên quân nhân trước khi lên đường nhập ngũ
Rộn ràng Lễ rước kiệu Bà Thiên HậuTiktok 12:02 04/03/2026
Rộn ràng lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu
TP. Hồ Chí Minh đảm bảo vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ khi lắp đặt tủ đổi pinTiktok 12:00 04/03/2026
TP. Hồ Chí Minh đảm bảo vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ khi lắp đặt tủ đổi pin
Tin mới
Giải thưởng văn học Kirkus vinh danh ba tác giả xuất sắc với mức thưởng 50.000 USDVăn hóa - Giải trí 22:39 18/10/2026
(HTV) - Tại giải thưởng văn học Kirkus, tiểu thuyết Kin của nhà văn Tayari Jones giành chiến thắng ở hạng mục Hư cấu. Hai hạng mục còn lại lần lượt vinh danh Pamela Colloff và Elizabeth Acevedo. Mỗi tác giả đoạt giải nhận được khoản tiền thưởng trị giá 50.000 USD.
Ngân mãi Chuông vàng: Một tấm vé - Từ màn ảnh đến khán phòngShow nổi bật 21:00 18/10/2026
"Ngân mãi Chuông vàng" lần đầu mở bán vé cho suất diễn trực tiếp. Từ câu chuyện này, giá trị trải nghiệm sân khấu và cách nhà đài đồng hành với khán giả trở thành vấn đề đáng quan tâm.
Bắt người phụ nữ giết người, cướp của trốn truy nã 43 nămĐời sống 20:52 18/10/2026
(HTV) - Hôm nay 18/10, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Tuyết đã được di lý về đến Trại Tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi. Tuyết đã bỏ trốn hàng chục năm qua.
TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với các đối tác Slovakia | Thời sự HTV ngày 18/10/2026Thời sự 20:52 18/10/2026
(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 18/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.
Dự báo thời tiết ngày 19/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và rải rác có dôngĐời sống 20:51 18/10/2026
(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, từ đêm 18/10 và ngày 19/10, thời tiết TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện siêu bão CHAMPI mạnh cấp 16Thời sự 18:44 18/10/2026
Chiều 18/10, ở khu vực phía Tây Bắc của Thái Bình Dương có một cơn bão rất mạnh có tên là CHAMPI đang hoạt động, đây là cơn bão số 30 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Công quốc LiechtensteinChính trị 18:43 18/10/2026
Ngày 18/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp bà Brigitte Haas, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein thăm chính thức Việt Nam (17 - 19/10/2026).
Quán ăn hạnh phúc 2026 - Tập 41: Huy KýShow nổi bật 18:00 18/10/2026
"Quán ăn hạnh phúc" tập 41 đưa Nam Khánh và Kan Hy đến Huy Ký, quán ăn gia truyền 50 năm tuổi tại TP. Hồ Chí Minh, để khám phá món lẩu tam tinh độc đáo cùng nhiều món ngon tự làm.
Nhà trọ an toàn, điểm tựa cho người lao động xa quêXã hội 17:58 18/10/2026
(HTV) - Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em được triển khai tại phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, với gần 70 hộ dân sinh sống. Mô hình kết hợp camera an ninh, phòng cháy chữa cháy và sự hỗ trợ từ tổ tự quản.
Mưa to cục bộ trên đất liền và gió giật mạnh trên nhiều vùng biểnThời sự 17:57 18/10/2026
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 18/10, khu vực Nam Bộ, Lâm Đồng, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.