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NewZgraphic: TP. Hồ Chí Minh kiểm soát tốt chùm ca bệnh não mô cầuSức khỏe 00:01 21/10/2026
(HTV) - Chùm ca bệnh não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước) đã được kiểm soát tốt. Từ ngày 17/10 đến sáng 19/10, Thành phố chưa ghi nhận ca mắc mới; môi trường học đường bảo đảm an toàn, việc dạy và học được duy trì bình thường.
Argentina: "Hồi sinh" khủng long từ vật liệu bỏ điThế giới 21:34 20/10/2026
(HTV) - Tại Argentina, những con khủng long tuyệt chủng đang được "hồi sinh" từ những thùng bìa các-tông, trong dự án mang tên PaleoCartón.
Đức: Chó lạp xưởng chạy đua ở MunichThế giới 21:22 20/10/2026
(HTV) - Những đôi chân ngắn thoăn thoắt, đôi tai vểnh lên theo từng bước chạy và vẻ mặt đầy quyết tâm khiến cuộc đua chó lạp xưởng tại Munich vừa gay cấn vừa đáng yêu.
Đầu bếp đeo găng tay đấm bốc thi nấu ăn ở PhápThế giới 21:20 20/10/2026
(HTV) - Tại lễ hội ẩm thực Toquicimes diễn ra ở khu vực Đông Nam nước Pháp, các đầu bếp đã bước vào một cuộc tranh tài vô cùng độc đáo. Tại đây, để hoàn thành món ăn, họ không chỉ cần đến các dụng cụ làm bếp quen thuộc mà còn phải mang thêm... găng tay đấm bốc (boxing).
Dự báo thời tiết ngày 21/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh chiều và tối có mưa rào và dông rải rácĐời sống 21:16 20/10/2026
(HTV) - Theo dự báo thời tiết của Trung tâm KTTV quốc gia, từ đêm 20/10 và ngày 21/10, TP. Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam – Đan MạchChính trị 20:45 20/10/2026
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, sáng 20/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch.
Colombia: Sập mỏ vàng trái phép, hơn 20 người thương vongThế giới 20:32 20/10/2026
(HTV) - Ngày 19/10 một vụ sập mỏ vàng đã xảy ra tại tỉnh Nariño gần vùng biên giới với Ecuador. Chính quyền địa phương xác nhận 14 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương sau vụ tai nạn.
NewZgraphic: Toàn cảnh biểu tình tại Pháp: Nguyên nhân, diễn biến và thiệt hạiThế giới 20:25 20/10/2026
(HTV) - Làn sóng biểu tình tại Pháp lan rộng trong tháng 10/2026, thu hút hàng trăm nghìn người xuống đường phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và dịch vụ công xuống cấp. Những vụ đụng độ, phá hoại khiến chính phủ phải tăng cường các biện pháp an ninh.
Phụ nữ khẳng định vị thế trong nghiên cứu khoa họcThời sự 19:47 20/10/2026
(HTV) - Nghiên cứu khoa học vốn thường bị gán mác là lĩnh vực "khô khan", đòi hỏi sự kiên trì và bền bỉ phi thường. Đối với phụ nữ, con đường này càng nhiều thách thức khi họ phải gánh vác thêm trách nhiệm gia đình và chăm sóc con cái.
Gần 15 năm duy trì lớp Judo 0 đồng cho trẻ em khó khănĐời sống 19:42 20/10/2026
(HTV) - Lớp Judo 0 đồng do võ sư Trịnh Công Sơn duy trì gần 15 năm tại TP. Hồ Chí Minh đã mở ra cơ hội tập luyện thể thao cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ học võ, các em còn được rèn luyện tính kỷ luật, sự tự tin và ý chí vượt qua thử thách.