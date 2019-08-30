21:20 20/10/2026

(HTV) - Tại lễ hội ẩm thực Toquicimes diễn ra ở khu vực Đông Nam nước Pháp, các đầu bếp đã bước vào một cuộc tranh tài vô cùng độc đáo. Tại đây, để hoàn thành món ăn, họ không chỉ cần đến các dụng cụ làm bếp quen thuộc mà còn phải mang thêm... găng tay đấm bốc (boxing).