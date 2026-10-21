Tin Thể thao
Man City thắng đậm AEK Athens, sân Etihad thưa vắng khán giảThể thao
(HTV) - Rạng sáng ngày 21/10, Manchester City đánh bại AEK Athens 5-1 tại UEFA Champions League. Tuy nhiên, chiến thắng của đội chủ nhà diễn ra trong bầu không khí khá trầm lắng khi nhiều khán đài sân Etihad xuất hiện nhiều hàng ghế trống.
Hội thao Cảnh sát biển 2026: Sát hạch toàn diện năng lực kíp tàuThể thao
(HTV) - Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu năm 2026 cấp khu vực III do Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức, diễn ra tại phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh đã quy tụ 20 tàu cùng gần 400 cán bộ, chiến sĩ tham gia tranh tài.
Nhật Bản vô địch đồng đội nam thế giới lần thứ ba liên tiếpThể thao
(HTV) - Đội tuyển thể dục dụng cụ nam Nhật Bản giành Huy chương Vàng đồng đội tại Giải vô địch thế giới 2026 ở Rotterdam, Hà Lan. Bứt phá ở hai lượt thi cuối, các vận động viên Nhật Bản vượt qua những đối thủ cạnh tranh, qua đó lần thứ ba liên tiếp đăng quang, tiếp tục khẳng định sức mạnh trên đấu trường thế giới.
UEFA Champions League: Barcelona thất bại trước PSG với tỷ số 2-4Thể thao
(HTV) - Sau trận thua 2-4 trên sân của Paris St Germain (PSG) tại UEFA Champions League, vào ngày 20/10 (rạng sáng 21/10 theo giờ Việt Nam), Barcelona chính thức đứt mạch toàn thắng từ đầu mùa. Dù vậy, màn thể hiện khởi sắc của Lamine Yamal cùng dàn cầu thủ trẻ vẫn giúp HLV Hansi Flick duy trì sự lạc quan.
Rio Ngumoha tỏa sáng, giúp Liverpool ngược dòng kịch tính tại Champions LeagueThể thao
(HTV) - Tài năng trẻ Rio Ngumoha có màn trình diễn nổi bật khi kiến tạo ba bàn thắng, góp công lớn giúp Liverpool ngược dòng đánh bại Villarreal với tỷ số 4-3 tại Champions League. Ở tuổi 18, cầu thủ người Anh không chỉ được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận mà còn ghi dấu ấn trong lịch sử đội bóng tại đấu trường châu Âu
Giải bóng bàn Cây Vợt Vàng trở lại sau gần 7 năm gián đoạnThể thao
(HTV) - Sau gần 7 năm gián đoạn, Giải bóng bàn quốc tế Cây Vợt Vàng trở lại với lần tổ chức thứ 34 trong năm 2026, quy tụ 121 tay vợt trong nước và quốc tế. Giải đấu tiếp tục khẳng định sức sống của một sân chơi truyền thống, đồng thời tạo cơ hội cọ xát cho các vận động viên Việt Nam.
Diego Maradona: 50 năm từ ngày ra mắt bóng đá chuyên nghiệpThể thao
(HTV) - Ngày 20/10/2026 đánh dấu tròn 50 năm Diego Maradona có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong màu áo Argentinos Juniors. Khi ấy mới 15 tuổi, huyền thoại bóng đá Argentina đã thể hiện bản lĩnh khác biệt, đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp đưa ông trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.
Tây Ban Nha giữ ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA, Malawi thăng tiến 49 bậcThể thao
(HTV) - Bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới FIFA tháng 10/2026 ghi nhận Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu sau loạt trận quốc tế, trong khi Malawi tạo dấu ấn với bước nhảy vọt 49 bậc. Đan Mạch cũng trở lại tốp 10 thế giới lần đầu tiên sau 16 năm.
Dàn sao tấn công sẵn sàng cho màn so tài PSG – Barcelona tại Champions LeagueThể thao
(HTV) - Paris Saint-Germain và Barcelona chuẩn bị đối đầu ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League, với sự góp mặt của nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu. Trong khi PSG kỳ vọng lợi thế sân nhà, Barcelona đặt niềm tin vào Lamine Yamal và Raphinha. Cuộc so tài còn thu hút chú ý khi HLV Luis Enrique chạm trán đội bóng cũ.
CLB Công an TP. Hồ Chí Minh tìm lại niềm vui chiến thắng tại V.League 1Thể thao
(HTV) - CLB Công an TP. Hồ Chí Minh giành chiến thắng 1-0 trước Thể Công Viettel ở vòng 4 V.League 1, qua đó chấm dứt chuỗi trận không thắng và tạo thêm động lực sau giai đoạn thi đấu nhiều áp lực.
Giải Quần vợt WTA: Samsonova sớm dừng bước ở Japan Open, Leylah Fernandez lội ngược dòng tại Ningbo OpenThể thao
(HTV) - Loạt trận mở màn tại hai giải quần vợt nữ Japan Open (Nhật Bản) và Ningbo Open (Trung Quốc) diễn ra đầy bất ngờ khi nhiều tay vợt hạt giống sớm phải dừng bước. Đáng chú ý, hạt giống số 5 Liudmila Samsonova dừng chân sớm, trong khi Leylah Fernandez lội ngược dòng, đánh bại hạt giống số 7 Elise Mertens.
UEFA yêu cầu FIFA công khai hồ sơ liên quan kế hoạch bán quyền thương mại World CupThể thao
(HTV) - UEFA yêu cầu FIFA cung cấp các tài liệu liên quan kế hoạch bán 20% quyền thương mại và nhiều vấn đề quản trị khác. Cơ quan bóng đá châu Âu đặt thời hạn hai tuần, yêu cầu FIFA trả lời hơn 50 câu hỏi về hoạt động của tổ chức trong 12 tháng qua.
Cristiano Ronaldo bị cấm thi đấu 30 ngày sau vụ rời đội tuyển Bồ Đào NhaThể thao
(HTV) - Cristiano Ronaldo bị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đình chỉ thi đấu 30 ngày sau khi tự ý rời nơi đóng quân của đội tuyển vì bất đồng với HLV Jorge Jesus. Tiền đạo 41 tuổi còn phải nộp phạt 255 euro.
Hai tay vợt Elina Svitolina và Gael Monfils quyết định ly hônThể thao
(HTV) - Tay vợt nữ người Ukraine Elina Svitolina thông báo cô và cựu tay vợt người Pháp Gael Monfils sẽ kết thúc cuộc hôn nhân. Svitolina cho biết những tổn thương tinh thần từ cuộc xung đột tại quê nhà khiến cô cần tìm lại chính mình, đồng thời mong công chúng tôn trọng sự riêng tư của gia đình.
Tây Ban Nha hướng đến bảo vệ ngôi vương World Cup nữ 2027Thể thao
(HTV) - Đội tuyển nữ Tây Ban Nha giành vé dự World Cup nữ 2027 tại Brazil sau khi đứng đầu bảng A3 vòng loại khu vực châu Âu. Với chức vô địch năm 2023 cùng hai danh hiệu UEFA Women’s Nations League liên tiếp, nhà đương kim vô địch tiếp tục được kỳ vọng trong hành trình bảo vệ ngôi vương.
James Maddison trở lại ấn tượng, Tottenham chấm dứt chuỗi trận không thắng | Ngoại hạng AnhThể thao
(HTV) - Tottenham đánh bại Coventry City 3-1 trên sân nhà, qua đó giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, James Maddison ghi bàn trong lần đá chính đầu tiên sau 536 ngày, đánh dấu màn trở lại giàu cảm xúc sau chấn thương dây chằng chéo trước.
Alejandro Davidovich Fokina ngược dòng vô địch Masters Thượng HảiThể thao
(HTV) - Alejandro Davidovich Fokina có màn ngược dòng ấn tượng trước đồng hương Rafael Jodar để lần đầu tiên giành danh hiệu Masters 1000 trong sự nghiệp. Tay vợt Tây Ban Nha thể hiện bản lĩnh và sức bền đáng nể sau khi thua chóng vánh ở set mở màn.
Brazil, Na Uy, Nhật Bản và Pháp khởi đầu thuận lợi tại World Cup U17 nữThể thao
(HTV) - Brazil, Na Uy, Nhật Bản và Pháp đều giành chiến thắng trong ngày ra quân World Cup bóng đá nữ U17 tại Morocco. Đáng chú ý, Brazil thắng Canada 6-2, trong khi Na Uy đánh bại Ghana 3-0 và Nhật Bản vượt qua Zambia với cách biệt năm bàn.
Barcelona tổn thất lực lượng trước đại chiến PSG và Real MadridThể thao
(HTV) - Barcelona đối mặt khó khăn về lực lượng khi hai hậu vệ Eric García và Jules Koundé gặp chấn thương trước thềm các trận đấu quan trọng. Đội bóng xứ Catalonia đứng trước thách thức củng cố hàng phòng ngự khi lần lượt chạm trán PSG tại Champions League và Real Madrid ở trận siêu kinh điển.
Bayer Leverkusen ngược dòng đánh bại Freiburg tại BundesligaThể thao
(HTV) - Bayer Leverkusen giành chiến thắng 2-1 trước Freiburg ở vòng 7 Bundesliga sau khi bị dẫn trước. Ibrahim Maza tỏa sáng với một bàn thắng và một pha kiến tạo, giúp đội chủ sân BayArena chấm dứt chuỗi bất bại của đối thủ tại giải đấu.
Tiêu điểm
Ánh Viên trở lại ấn tượng, hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốcThể thao 18:00 06/10/2026
(HTV) - Sau 4 năm nghỉ thi đấu, Nguyễn Thị Ánh Viên trở lại “đường đua xanh” và nhanh chóng tạo dấu ấn với 4 chiến thắng tại Giải bơi - lặn quốc gia Tiền Đại hội Thể thao toàn quốc. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng của cô trước kỳ Đại hội vào tháng 11.
Xe đạp Việt Nam hướng đến tháng 9 bận rộnThể thao 13:00 14/09/2026
Sau Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 38/2026, đội tuyển xe đạp đường trường nam Việt Nam chuẩn bị tranh tài tại ASIAD 20 ở Nhật Bản và Tour of Poyang Lake tại Trung Quốc.
Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD 20Thể thao 08:00 10/09/2026
(HTV) - Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 diễn ra trang trọng, đánh dấu bước chuẩn bị cuối cùng trước khi đoàn lên đường đến Nhật Bản, hướng đến mục tiêu giành từ 4 HCV và phấn đấu vào Top 20 toàn đoàn.
Tin mới
Khám phá di sản Hà Nội ngàn năm văn hiến qua không gian mạngCông nghệ 17:02 21/10/2026
(HTV) - Nền tảng “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” vừa đi vào vận hành, tích hợp bản đồ tương tác và mã QR tại 28 di tích tiêu biểu, giúp du khách dễ dàng khám phá văn hóa Thủ đô và hỗ trợ công tác giáo dục, nghiên cứu.
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Malaysia lần thứ nhất | Thời sự trưa HTV ngày 21/10/2026Thời sự 17:02 21/10/2026
Thời sự trưa HTV - Ngày 21/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Hoàn thiện quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóngChính trị 17:02 21/10/2026
Theo chương trình Kỳ họp, sáng 21/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Hợp long cầu đi bộ, ngày vui bên sông Sài GònXã hội 17:01 21/10/2026
(HTV) - Sáng 21/10, sự kiện hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn thu hút đông đảo người dân đến hai bờ theo dõi.
Quán ăn hạnh phúc 2026: Gia Đình LàoShow nổi bật 17:00 21/10/2026
"Quán ăn hạnh phúc" tập 42 đưa khán giả đến quán ăn Gia Đình Lào. Qua câu chuyện ẩm thực, người xem có dịp khám phá nét văn hóa đặc trưng của đất nước Triệu Voi.
Chợ Lách đưa đặc sản địa phương vươn xa qua thương mại điện tửKinh tế 16:53 21/10/2026
(HTV) - Sau hai tháng triển khai, mô hình “Chợ Lách Vươn Mình” ghi nhận hơn 35.000 đơn hàng trong tháng 9/2026, mở ra cơ hội đưa sản phẩm địa phương vươn xa qua thương mại điện tử.
Tin tức nổi bật ngày 21/10/2026Thời sự 16:01 21/10/2026
(HTV) - Sáng nay 21/10, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dài 720 m hình lá dừa, tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng đã được hợp long.
Nét văn hóa người Hoa ở Chợ Lớn | Việt Nam đi là ghiềnShow nổi bật 16:00 21/10/2026
"Việt Nam đi là ghiền" kỳ này đưa khán giả khám phá không gian văn hóa người Hoa ở Chợ Lớn. Qua những điểm dừng chân gần gũi, Hỷ Khí Dương Dương giới thiệu nét đẹp tín ngưỡng, ẩm thực và phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Đạp xe 300km đón chờ thời khắc hợp long cầu đi bộ qua sông Sài GònXã hội 15:57 21/10/2026
(HTV) - Với niềm mong mỏi và tình yêu tha thiết với Thành phố mang tên Bác, ông Trần Hồng Hải (sinh năm 1954) mang theo xe đạp và máy ảnh đến chứng kiến thời khắc hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.
Polyp có nguy cơ thành ung thư? | HTV Chiến thắng ung thưShow nổi bật 15:00 21/10/2026
"HTV Chiến thắng ung thư" giúp khán giả hiểu rõ về polyp, những dấu hiệu cần lưu ý và nguy cơ tiến triển thành ung thư.