(HTV) - Tài năng trẻ Rio Ngumoha có màn trình diễn nổi bật khi kiến tạo ba bàn thắng, góp công lớn giúp Liverpool ngược dòng đánh bại Villarreal với tỷ số 4-3 tại Champions League. Ở tuổi 18, cầu thủ người Anh không chỉ được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận mà còn ghi dấu ấn trong lịch sử đội bóng tại đấu trường châu Âu