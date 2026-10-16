Radio Cảm xúc

Hành trình cảm xúc: Sắc thu
(HTV) - Trong Hành trình cảm xúc số này, hành trình của mùa thu từ những dấu hiệu đầu tiên, qua vẻ đẹp cảnh sắc và nhịp sống thường ngày, đến khoảnh khắc giao mùa, lưu giữ những ký ức và cảm xúc.
Trạm radio: Lỡ thương nhau
(HTV) - Trạm radio: Có những người lỡ thương rồi lạc mất nhau. Và có những người thật may mắn… vì sau khi lỡ thương nhau, họ đã chọn thương nhau... trọn đời.
Trạm Radio: Ta thương một mùa đã cũ
(HTV) - Trạm Radio: Có những mùa Hè đã qua từ lâu nhưng ký ức về những người, những âm thanh, mùi hương và cảm giác từng hiện diện trong mùa hè ấy vẫn luôn đọng lại trong tâm trí.
Trạm Radio: Có khi nào ta sợ hãi khi bơi ra biển lớn?
(HTV) - Trạm Radio: Bước ra khỏi vùng an toàn chưa bao giờ là điều dễ dàng. Làm sao để đủ vững vàng trước những thử thách và không bị bỏ lại trên hành trình trưởng thành?
Trạm radio: Ngày mình thôi chờ một tin nhắn
(HTV) - Trạm radio: Người có thể rời đi trong một ngày nào đó, còn những thói quen họ để lại thì cần rất nhiều ngày để biến mất.
Trạm Radio: Mùa Vu Lan đêm nghe lòng gọi Mẹ
(HTV) - Trạm Radio: Mùa Vu Lan là dịp để mỗi người lắng lại, nhớ về công ơn mẹ cha, biết trân quý khi người thân còn hiện diện trong đời.
Trạm Radio: Mối tình đầu, có phải là người đầu tiên?
(HTV) - Trạm Radio: Mối tình đầu thật sự là người đầu tiên ta yêu, hay là người đầu tiên dạy ta biết cảm giác yêu một người là như thế nào?
Trạm Radio: Âm thầm bên em
(HTV) - Trạm Radio: Mong người bạn thương luôn bình an. Mong người đang âm thầm thương bạn cũng được hạnh phúc. Và mong rằng, sẽ luôn có một ai đó, ở một nơi nào đó, âm thầm bên ta.
Trạm Radio: Điều buồn nhất sau chia tay
(HTV) - Trạm Radio: Có lẽ điều đáng sợ nhất trong tình yêu không phải là chia tay, mà là khi hai người vẫn còn yêu nhưng không còn muốn hiểu nhau nữa.
Trạm radio: Chè bưởi Tân Triều
(HTV) - Trạm radio: Nhắc tới chè bưởi người ta nhớ miền Tây, nhưng một tiệm chè vừa mở tại TP. Hồ Chí Minh lại gây chú ý khi gắn liền tên gọi với vùng đất Tân Triều (Đồng Nai).
Trạm Radio: Nhà mình nơi nhớ thương ở lại
(HTV) - Trạm Radio: Có những ngôi nhà không chỉ che mưa che nắng, mà còn ôm trọn tuổi thơ, giữ lại bóng dáng người thân, những bữa cơm, tiếng cười và bao kỷ niệm thân thương...
Những lá thư xanh: Khi yêu thương ở lại
(HTV) - Những lá thư xanh: Vẫn còn đó, lời thương yêu ở lại.
Những lá thư xanh: Còn kịp nói thương nhau?
(HTV) - Những lá thư xanh: Thật ra, lời yêu thương chưa bao giờ là muộn. Khi còn cơ hội, hãy cứ nói với nhau những điều chân thành nhất.
Những lá thư xanh: Chạm vào miền ký ức
(HTV) - Những lá thư xanh tập này nói về miền ký ức, nơi lưu giữ những điều đẹp đẽ trong trái tim mỗi người.
Những lá thư xanh: Chạm vào những điều còn ở lại
(HTV) - Những lá thư xanh: Thời gian có thể mang đi nhiều thứ, nhưng luôn có những điều vẫn âm thầm ở lại.
Những lá thư xanh: Trọn vẹn yêu thương
(HTV) - Những lá thư xanh học cách lắng nghe mình, trân trọng tình bạn từ những ngày đầu, yêu thương trọn vẹn dù có xa về khoảng cách.
Những lá thư xanh: Chạm vào mùa cũ
(HTV) - Những lá thư xanh mùa cũ, mùa của thanh xuân, kỷ niệm, của ký ức mãi trong tim mỗi người.
Những lá thư xanh: Vì con có mẹ
(HTV) - Những lá thư xanh hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là còn có mẹ ở bên, hoặc được làm mẹ của một ai đó.
Những lá thư xanh: Có những người, tự nhiên ở lại
(HTV) - Những lá thư xanh với nội dung có những người, tự nhiên ở lại. Những bức thư chia sẻ trong tuần này, là những nốt chạm vừa có phần vui tươi, vừa có phần khắc khoải.
Những lá thư xanh (2/5/2026): Mở lòng để yêu thương
(HTV) - Những lá thư xanh (2/5/2026): Thư viết cho cha, tâm sự để hiểu hơn về hy sinh vất vả của mẹ, để cảm nhận rõ hơn “làm con” là cần mở lòng để yêu thương, thấu hiểu.
Những lá thư xanh (25/4/2026): Lời hồi đáp từ trái tim
(HTV) - "Lời hồi đáp từ trái tim" sẽ đưa chúng ta đi qua những cung bậc của sự chân thật của cảm xúc.
Hành trình cảm xúc: Sắc thu
(HTV) - Trong Hành trình cảm xúc số này, hành trình của mùa thu từ những dấu hiệu đầu tiên, qua vẻ đẹp cảnh sắc và nhịp sống thường ngày, đến khoảnh khắc giao mùa, lưu giữ những ký ức và cảm xúc.
Hành trình cảm xúc: Sống trọn phút giây
(HTV) - Hành trình cảm xúc: Hôm nay, hãy cùng Hành trình cảm xúc thả lỏng bờ vai, gạt bỏ những lo toan phía sau cánh cửa, để bước vào chủ đề: "Sống trọn phút giây".
Hành trình cảm xúc: Những câu hỏi trong Thanh âm Cảm xúc số 10
(HTV) - Hành trình cảm xúc hôm nay với chủ đề "Những câu hỏi", qua từng giai điệu ngân vang, có lẽ mỗi chúng ta sẽ tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, hay bất chợt bắt gặp một câu hỏi từng làm mình khắc khoải.
Hành trình cảm xúc: Khởi đầu mới
(HTV) - Hành trình cảm xúc: Chúng ta sẽ lắng nghe những câu chuyện về sự bắt đầu, những khoảng trầm lắng trước bình minh, và tìm thấy giai điệu tiếp thêm năng lượng cho chặng đường phía trước.
Hành trình cảm xúc: Mũi Né - nơi biển xanh, món ngon và những phút giây bình yên níu bước chân người lữ khách
(HTV) - Hành trình cảm xúc hôm nay đưa du khách đến Mũi Né - Phan Thiết, nơi biển xanh, đồi cát trải dài và những món ngon mang đậm hương vị miền biển cùng hòa quyện. Từ Hòn Rơm, Bàu Trắng đến những dấu ấn lịch sử, mỗi điểm dừng chân đều mở ra một lát cắt riêng đầy cuốn hút.
Hành trình cảm xúc: Có những chuyện tình không đi cùng ta đến cuối đời, nhưng lại ở lại trong ký ức suốt một đời
(HTV) - Hành trình cảm xúc hôm nay chạm vào những câu chuyện tình yêu rất đỗi đời thường, nơi có những người từng thương nhau nhưng rồi lạc mất nhau giữa cuộc đời. Có người ở lại, có người rời đi, nhưng những khoảnh khắc từng có bên nhau vẫn đủ sâu để trở thành ký ức theo ta suốt một đời.
Hành trình cảm xúc số 9: Điều ước của tôi
(HTV) - Hành trình cảm xúc số 9 số hôm nay 26/9, đằng sau 2 chữ "Ước gì" là cả một câu chuyện và một khoảng lặng tiếc nuối, là những cung bậc cảm xúc mà chúng ta sẽ đi qua trong Hành trình Cảm xúc hôm nay.
Hành trình cảm xúc: 16 năm vững nhịp cùng thành phố, đồng hành qua từng chặng đường
(HTV) - Hành trình cảm xúc nhìn lại chặng đường 16 năm đồng hành cùng thành phố,từ những cung đường đến hàng triệu khoảnh khắc của đời sống đô thị. Một hành trình của tận tâm, đổi mới và kết nối, khi kênh không chỉ cập nhật giao thông mà còn trở thành người bạn đồng hành thân thuộc của hàng triệu thính giả.
Hành trình cảm xúc: Trung thu ở TP. Hồ Chí Minh có gì?
(HTV) - Hành trình cảm xúc: Trung thu ở TP. Hồ Chí Minh trở nên đa dạng với nhiều không gian đón trăng, từ quán cà phê, trung tâm thương mại đến phố lồng đèn, được trang trí theo phong cách "mùa Trăng".
Hành trình cảm xúc: Trung thu đi qua những miền ký ức
(HTV) - Hành trình cảm xúc: Từ chiếc lồng đèn, đoàn rước đêm rằm đến miếng bánh được sẻ chia, Trung thu đã đổi thay nhưng ký ức vẫn còn nguyên.
Khung hình thứ 25: Lý do "Trại Buôn Người" vượt qua "Thỏ ơi!" để trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất năm 2026
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Sáng mỹ miều - Chiều mỹ mãn | Tập 1228: Phạm Hồng Phước x Đỗ Nhật Hà
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Hành trình cảm xúc: Sắc thu
(HTV) - Trong Hành trình cảm xúc số này, hành trình của mùa thu từ những dấu hiệu đầu tiên, qua vẻ đẹp cảnh sắc và nhịp sống thường ngày, đến khoảnh khắc giao mùa, lưu giữ những ký ức và cảm xúc.
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