Đại nhân sư Giza và những bí ẩn địa chất dưới lòng đất

Những phát hiện làm dấy lên sự quan tâm

Quần thể Giza là một trong những di tích khảo cổ nổi tiếng nhất thế giới, với các kim tự tháp được xây dựng cách đây khoảng 4.500 năm. Qua nhiều thập kỷ, các nhà khoa học sử dụng nhiều phương pháp khảo sát không xâm lấn để tìm hiểu cấu trúc bên trong công trình và những khu vực chưa được khai quật.

Quần thể kim tự tháp Giza, Ai Cập, một trong những di tích khảo cổ nổi tiếng nhất thế giới

Năm 2024, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản và Ai Cập công bố phát hiện các bất thường dưới lòng đất tại nghĩa địa phía Tây gần kim tự tháp Giza. Bằng phương pháp radar xuyên đất và chụp cắt lớp điện trở suất, nhóm ghi nhận một cấu trúc dạng chữ L ở độ sâu nông, kết nối với một cấu trúc nằm sâu hơn. Tuy nhiên, chức năng của các cấu trúc này vẫn chưa được xác định rõ.

Đại kim tự tháp Giza vẫn là đối tượng nghiên cứu của nhiều dự án khảo sát khảo cổ và địa vật lý

Bên cạnh những phát hiện có cơ sở khảo sát, một nhóm nghiên cứu khác từng tuyên bố phát hiện hệ thống trục đứng, đường xoắn ốc và các khoang lớn nằm sâu hàng trăm mét dưới kim tự tháp Khafre. Theo nhóm này, các cấu trúc có thể kéo dài xuống độ sâu khoảng 2 km. Tuy nhiên, những tuyên bố trên chưa được xác nhận bằng khai quật hoặc bằng chứng thực địa độc lập.

Cần phân biệt phát hiện khoa học và giả thuyết

Tranh luận càng thu hút sự chú ý sau khi tạp chí Remote Sensing rút lại một nghiên cứu công bố năm 2022 về các cấu trúc được cho là ẩn bên trong Đại kim tự tháp Giza. Theo thông báo được các nguồn khoa học dẫn lại, quyết định rút bài xuất phát từ những sai sót nghiêm trọng về phương pháp và thống kê, làm suy yếu các kết luận của nghiên cứu. Quyết định này liên quan đến bài báo năm 2022, không đồng nghĩa mọi cấu trúc chưa được khám phá tại Giza đều đã được giải thích.

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Các chuyên gia khảo cổ học và địa vật lý nhấn mạnh rằng dữ liệu từ thiết bị khảo sát cần được kiểm chứng bằng những phương pháp độc lập trước khi đưa ra kết luận về quy mô, niên đại hoặc chức năng của một công trình. Những khoảng rỗng hay bất thường địa chất được ghi nhận qua thiết bị không tự động chứng minh sự tồn tại của thành phố ngầm hoặc một nền văn minh chưa được biết đến.

Với lịch sử lâu đời và quy mô kiến trúc đặc biệt, Giza vẫn là địa điểm quan trọng đối với nghiên cứu Ai Cập cổ đại. Những công nghệ khảo sát mới có thể mở thêm hướng tìm hiểu, nhưng việc phân biệt dữ liệu đã xác nhận với giả thuyết chưa được chứng minh vẫn là yêu cầu cốt lõi của khảo cổ học hiện đại.

Nguồn: TTXVN