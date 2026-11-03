Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào hội đàm

15:28 02/11/2026

(HTV) - Trong khi thế hệ trước xem việc sở hữu nhà là nền tảng để ổn định cuộc sống, nhiều người trẻ ngày nay lại ưu tiên sự linh hoạt và trải nghiệm. Tập 54 Bản lĩnh đối mặt mang đến góc nhìn về sự khác biệt trong tư duy an cư, qua phần phân tích của TS. Tô Nhi A.