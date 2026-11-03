Nguồn: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào hội đàm
Sáng 3/11/2026, tại Nhà Quốc hội, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tiến hành hội đàm.
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