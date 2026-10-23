Benfica bứt tốc, Juventus chật vật giữ điểm tại UEFA Champions League

Juventus thoát hiểm trên sân nhà tại UEFA Champions League

Juventus trải qua trận đấu không như kỳ vọng khi bị Rennes cầm hòa 2-2 ngay tại ngay trên sân nhà Turin tại UEFA Champions League. Đội chủ nhà sớm vượt lên ở phút thứ 5 nhờ pha lập công của Zeki Celik nhưng Musa Al-Taamari nhanh chóng gỡ hòa cho Rennes ở phút 15.

Juventus hòa 2-2 trước Rennes (Ảnh: CLB Juventus)

Đến phút 43, Boulaye Dia thực hiện thành công quả phạt đền, giúp đội khách dẫn ngược 2-1 trước giờ nghỉ.

Juventus nỗ lực gia tăng sức ép trong hiệp hai và được đền đáp ở phút 67, khi Nick Woltemade ghi bàn từ chấm 11 mét, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng (Ảnh: CLB Juventus)

Những phút cuối diễn ra căng thẳng khi Juventus liên tục tìm kiếm bàn thắng quyết định. Phút 88, Jhon Lucumi đưa bóng vào lưới từ cự ly gần nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Trận hòa giúp Juventus tránh thêm một thất bại trên sân nhà sau trận thua Lazio 0-3 tại Serie A hôm Chủ nhật.

Benfica bứt phá, Bournemouth thắng đậm Milan

Benfica giành chiến thắng 4-1 trước Omonia tại Cyprus, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Benfica đã có một trận đấu đầy thăng hoa (Ảnh: Getty Images)

Trong khi đó, Bayer Leverkusen tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau khi đánh bại OFI với tỷ số 2-0 trên sân khách. Jonas Hofmann là nhân vật nổi bật của Leverkusen khi ghi hai bàn chỉ trong vòng ba phút. Tiền vệ này được trao cơ hội đá chính sau khi Martin Terrier dính chấn thương, tận dụng những sơ hở của hàng phòng ngự OFI để giúp đội nhà giành trọn ba điểm.

Bournemouth gây bất ngờ khi đánh bại AC Milan 3-0 ngay trên sân nhà của đối thủ. Sau chiến thắng 4-0 trước Salzburg ở lượt trận trước, AC Milan lại trải qua một trận đấu đáng quên khi không thể ghi bàn và để thủng lưới ba lần.

Justin Kluivert và Marcus Tavernier lần lượt sút thành công hai quả phạt đền trong hiệp một, trước khi Amine Adli ấn định tỷ số cho Bournemouth ở phút 84.

Khó khăn càng chồng chất với đội khách khi thủ môn Mike Maignan bị truất quyền thi đấu từ phút 28 sau khi đẩy 2 tay vào mặt Tyler Adams (Ảnh: TNT Sports)

Ở các trận đấu khác, Olympiacos thắng Sparta Prague 1-0, còn Ferencvaros vượt qua Torreense 4-1. Cả hai tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau ba lượt trận.

Hoffenheim đánh bại Olympique Lyonnais 3-0 để giành chiến thắng đầu tiên tại giải. Tuy nhiên, trận đấu bị phủ bóng bởi chấn thương của hậu vệ Steeve Kango bên phía Lyon. Cầu thủ này phải rời sân bằng cáng và được đưa đến bệnh viện kiểm tra sau tình huống tiếp đất không thuận lợi.

Nguồn tin: Reuters