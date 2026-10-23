CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Benfica bứt tốc, Juventus chật vật giữ điểm tại UEFA Champions League

THUỲ DƯƠNG, KỲ PHƯƠNG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Juventus thoát thất bại trước Rennes với trận hòa 2-2, trong khi Benfica vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Bayer Leverkusen và Bournemouth tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau những chiến thắng thuyết phục.

Juventus thoát hiểm trên sân nhà tại UEFA Champions League 

Juventus trải qua trận đấu không như kỳ vọng khi bị Rennes cầm hòa 2-2 ngay tại ngay trên sân nhà Turin tại UEFA Champions League. Đội chủ nhà sớm vượt lên ở phút thứ 5 nhờ pha lập công của Zeki Celik nhưng Musa Al-Taamari nhanh chóng gỡ hòa cho Rennes ở phút 15.

Benfica bứt tốc, Juventus chật vật giữ điểm tại UEFA Champions League - Ảnh 1.

Juventus hòa 2-2 trước Rennes (Ảnh: CLB Juventus)

Đến phút 43, Boulaye Dia thực hiện thành công quả phạt đền, giúp đội khách dẫn ngược 2-1 trước giờ nghỉ. 

Benfica bứt tốc, Juventus chật vật giữ điểm tại UEFA Champions League - Ảnh 2.

Juventus nỗ lực gia tăng sức ép trong hiệp hai và được đền đáp ở phút 67, khi Nick Woltemade ghi bàn từ chấm 11 mét, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng (Ảnh: CLB Juventus)

Những phút cuối diễn ra căng thẳng khi Juventus liên tục tìm kiếm bàn thắng quyết định. Phút 88, Jhon Lucumi đưa bóng vào lưới từ cự ly gần nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Trận hòa giúp Juventus tránh thêm một thất bại trên sân nhà sau trận thua Lazio 0-3 tại Serie A hôm Chủ nhật.

Benfica bứt phá, Bournemouth thắng đậm Milan

Benfica giành chiến thắng 4-1 trước Omonia tại Cyprus, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. 

Benfica bứt tốc, Juventus chật vật giữ điểm tại UEFA Champions League - Ảnh 3.

Benfica đã có một trận đấu đầy thăng hoa (Ảnh: Getty Images)

Trong khi đó, Bayer Leverkusen tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau khi đánh bại OFI với tỷ số 2-0 trên sân khách. Jonas Hofmann là nhân vật nổi bật của Leverkusen khi ghi hai bàn chỉ trong vòng ba phút. Tiền vệ này được trao cơ hội đá chính sau khi Martin Terrier dính chấn thương, tận dụng những sơ hở của hàng phòng ngự OFI để giúp đội nhà giành trọn ba điểm.

Bournemouth gây bất ngờ khi đánh bại AC Milan 3-0 ngay trên sân nhà của đối thủ. Sau chiến thắng 4-0 trước Salzburg ở lượt trận trước, AC Milan lại trải qua một trận đấu đáng quên khi không thể ghi bàn và để thủng lưới ba lần. 

Justin Kluivert và Marcus Tavernier lần lượt sút thành công hai quả phạt đền trong hiệp một, trước khi Amine Adli ấn định tỷ số cho Bournemouth ở phút 84. 

Benfica bứt tốc, Juventus chật vật giữ điểm tại UEFA Champions League - Ảnh 4.

Khó khăn càng chồng chất với đội khách khi thủ môn Mike Maignan bị truất quyền thi đấu từ phút 28 sau khi đẩy 2 tay vào mặt Tyler Adams (Ảnh: TNT Sports)

Ở các trận đấu khác, Olympiacos thắng Sparta Prague 1-0, còn Ferencvaros vượt qua Torreense 4-1. Cả hai tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau ba lượt trận.

Hoffenheim đánh bại Olympique Lyonnais 3-0 để giành chiến thắng đầu tiên tại giải. Tuy nhiên, trận đấu bị phủ bóng bởi chấn thương của hậu vệ Steeve Kango bên phía Lyon. Cầu thủ này phải rời sân bằng cáng và được đưa đến bệnh viện kiểm tra sau tình huống tiếp đất không thuận lợi. 

Nguồn tin: Reuters 

Tin liên quan

UEFA Champions League: Barcelona thất bại trước PSG với tỷ số 2-4

UEFA Champions League: Barcelona thất bại trước PSG với tỷ số 2-4

(HTV) - Sau trận thua 2-4 trên sân của Paris St Germain (PSG) tại UEFA Champions League, vào ngày 20/10 (rạng sáng 21/10 theo giờ Việt Nam), Barcelona chính thức đứt mạch toàn thắng từ đầu mùa. Dù vậy, màn thể hiện khởi sắc của Lamine Yamal cùng dàn cầu thủ trẻ vẫn giúp HLV Hansi Flick duy trì sự lạc quan.

UEFA yêu cầu FIFA công khai hồ sơ liên quan kế hoạch bán quyền thương mại World Cup

UEFA yêu cầu FIFA công khai hồ sơ liên quan kế hoạch bán quyền thương mại World Cup

(HTV) - UEFA yêu cầu FIFA cung cấp các tài liệu liên quan kế hoạch bán 20% quyền thương mại và nhiều vấn đề quản trị khác. Cơ quan bóng đá châu Âu đặt thời hạn hai tuần, yêu cầu FIFA trả lời hơn 50 câu hỏi về hoạt động của tổ chức trong 12 tháng qua.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Sanlé Sory ghi lại diện mạo Burkina Faso qua những bức ảnh sống động

Sanlé Sory ghi lại diện mạo Burkina Faso qua những bức ảnh sống động

Văn hóa - Giải trí 16:08 22/10/2026

(HTV) - Nhiếp ảnh gia Sanlé Sory ghi lại những đổi thay của Burkina Faso qua hàng triệu bức ảnh trong hơn sáu thập kỷ. Triển lãm “Colour Years” tại London giới thiệu một giai đoạn ít được biết đến trong sự nghiệp của ông, khi màu sắc trở thành phương tiện thể hiện phong cách sống và khát vọng của người dân Tây Phi.

Tom Cruise được vinh danh với giải Thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ

Tom Cruise được vinh danh với giải Thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ

Văn hóa - Giải trí 14:12 22/10/2026

(HTV) - Tài tử Tom Cruise sẽ nhận Giải Thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ (AFI) tại buổi lễ ở Hollywood vào tháng 4 tới. Giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật của nam diễn viên đối với ngành điện ảnh qua nhiều thập kỷ.

Kim Hyun-joo lý giải cách hóa thân thành người mẹ khác thường trong “Paradise Lost”

Kim Hyun-joo lý giải cách hóa thân thành người mẹ khác thường trong “Paradise Lost”

Văn hóa - Giải trí 15:09 22/10/2026

(HTV) - Trong phim tâm lý giật gân “Paradise Lost” (Tên tiếng Việt: Thiên đường tăm tối), Kim Hyun-joo khắc họa Ryu So-young, người mẹ mắc kẹt giữa nỗi đau mất con và sự trở về đầy bất thường của con trai. Nữ diễn viên cho biết cô xây dựng nhân vật từ góc nhìn về sự mất mát thay vì chỉ tập trung vào tình mẫu tử.

Phát hiện lỗ hổng trong nhiều trang web chính phủ châu Âu

Thế giới 23:13 22/10/2026

(HTV) - Nhiều trang web chính phủ và dịch vụ công tại châu Âu đã phải tạm ngừng hoạt động vào ngày 21/10 sau khi phát hiện các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong ngôn ngữ lập trình PHP.

Xem thêm